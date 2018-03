Jak by vás na ples učesali nejlepší čeští kadeřníci? Podívejte se na nejlepší plesové účesy 2018 podle české kadeřnické špičky. Koukli jsme se na jejich kolekce a vybrali z nich ty, které se skvěle hodí jako účesy na ples.

Do kterého kadeřnického salonu si zajít nechat učesat vlasy před plesem? Určitě vám v kterémkoliv z nich vyčešou drdol, stříknou nějakou tu třpytku na vlasy a společenský účes tak vykouzlí třeba i z krátkých vlasů a v mnoha z nich vám třeba nabídnou na ples slušivý příčesek. Ale stačí vám to? Nebo chcete konečně na plese vyniknout a zkusit něco netradičnějšího? Nemám teď na mysli žádnou extravaganci typu avantgardní účes, kterou byste pak rozčesávala týden. To ne! Pojďme se podívat na PLESOVÉ ÚČESY 2018 českých kadeřníků. Nejsou to přímo účesy ze společenských kolekcí. Jde o účesy a střihy, které kadeřníci v rámci svých kolekcí představili při poslední soutěži Kadeřník roku – Czech and Slovak Hairdressing Award.

Plesové účesy 2018 podle českých a slovenských kadeřníků

Klára Vítová – Libor Šula The Salon Praha

Je libo klasický slavnostní výčes? Zajděte se nechat učesat Klárou Vítovou. Najdete ji v pražském salonu Libor Šula The Salon. Klára vyčesala nádherný elegantní výčes, který neurazí ženu žádného věku. Přitom je velice moderní a hodí se nejen jako účes na ples, ale i k různým příležitostem, kdy potřebujete být dokonalou, elegantní a samozřejmě atraktivní.

Ondřej Lukavský – Libor Šula The Salon Plzeň

Atraktivní objem, moderní pletené efekty, stylový výčes – to vše do svého účesu, který dokonale „naplňuje skutkovou podstatu“ trendy plesového účesu 2018 vtěsnal další skvělý kadeřník týmu Libor Šula The Salon – Ondřej Lukavský. Ondřeje potkáte v plzeňské pobočce salonu.

Martin Kováč – Salon Martin Kováč

Patří na ples rozpuštěné vlasy? Proč ne! Martin Kováč, který vlastní svůj salon v Plzni, to dokazuje dokonalým provedením účesu z dlouhých vlasů. Podívejte se na úžasnou barevnost, ale i lehkost stylingu. Ve víru tance budete v tomto společenském účesu hvězdou!

Jana Kukučková – salon Anar, Bratislava

Ani rozpuštěné, ani nerozpuštěné – tak se na plesové účesy 2018 kouká Jana Kukučková ze slovenského kadeřnického salonu Anar. Do svého účesu nakombinovala krásu dlouhých vlasů i moderní pletený prvek vyčesaný dominantně nahoře na hlavě.

Marcela Blechová – Salon TOP, Třebíč

A opět je tady pletení. Tentokrát v podání skvělé kadeřnice Marcely Blechové. Extravagantní pletení začíná už nahoře na hlavě a pokračuje do rozverných copánků vzadu na temeni hlavy. Co je tak nenechat padat, ale vyztužit je tak, aby tančily na plesu za vás?

Co se nosí v letošní plesové sezoně?

plesové účesy 2018 se pletou a zaplétají

účesy na ples často vykouzlí jenom nová barva účesu

zdobte, ale moderně, třeba ve stylu punku

ani rozpuštěné vlasy nejsou zapovězené

kovové propriety společenským účesům sluší

když drdoly, tak moderní

GALERIE: České a slovenské plesové účesy 2018

Zdroj obrázků: koláže ContentPub s.r.o. – specialista na copywriting a vizualizaci obsahu