Je inovativní, nápaditá a individualistická. Takovou je barva roku 2018 Ultra Violet. Tato skvostná fialová barva je ideální i pro nové účesy 2018. Podívejte se, jak umí fialová barva na vlasy osvěžit účes i celkový look. Tady jsou módní trendy v tmavě fialové.

Nová barva roku 2018, fialová Ultra Violet, je skvělou módní barvou. Módní trendy se jí chytly doslova zuby nehty. Poradí si s ní aktuální móda 2018 i váš stálý šatník, oživí make-up, je úžasná na nehty, osvěží interiér a zejména – konečně je tady barva na vlasy, která je extravagantní a konzervativní současně. Ano, fialové vlasy Ultra violet vám sice ze začátku mohou připadat až crazy ulítlé, ale jakmile je začnete nosit zjistíte, že je to ideální barva na vlasy. Skvěle se kombinuje s oblečením i módními doplňky, je slušivá pro bledší i snědší typy, dodá vám styl, nepřehlédnutelnost, tajemnost i mystický výraz.

Barva roku 2018 Ultra Violet změní pohled na fialové vlasy

Dobrý kadeřník a profesionální kolorista bude navíc s barvou roku umět kouzlit. Nenabídne vám fialovou „helmu“ na hlavu. Vyhraje si se stínováním, zakomponuje barvu roku Ultra Violet do melírů s jinými barvami. Fialová barva pro krátké vlasy může být řešena jako takzvaná barva do střihu, kde probarví a zdůrazní některé části účesu. Fialová u polodlouhých vlasů, třeba mikád, dokáže zcela změnit sice praktický, ale strohý střih. Na dlouhých vlasech pak bude fialová tak nepřehlédnutelná, že se stane dominantou celého looku.



Jaká je nová barva roku Ultra Violet PANTONE 18-3838?

To, že je Ultra Violet, nová barva roku 2018, nápaditou a inovativní, jsem již zmínila. U toho ale její rozbor neskočí. Fialová barva je o originalitě, vynalézavosti a vizionářském myšlení. Ano, je to pohled do budoucnosti. Naznačuje tajemství kosmu a nabízí radost z nových objevů. I do nových účesů mohou nápady pro fialové vlasy přinést hravé objevování a nové myšleny. Tmavě fialová Ultra Violet nabízí nekonečné množství nápadů. Barva roku je přirovnávaná k myšlence nekonečna a nekonečného vesmíru.

Účesy v barvě roku 2018 Ultra Violet

Barvě roku 2018 se přisuzuje i kontemplativnost, čili schopnost rozjímání, přemýšlení a uvažování. Jde současně o barvu nekonvenční a individualistickou. Často je přirovnávaná k hudbě a spojována s hudebními ikonami, jako Prince, David Bowie a Jimi Hendrix, kteří Ultra Violet přinesli do popředí západní kultury jako osobní výraz individuality.

Fialová Ultra Violet je barva plná mystiky a duchovna. Je to barva spojována s rozšířeným vnímáním a energií. Fialové světlo se používá při meditaci, zejména když je cílem meditace kumulování energie a vytváření inspirativních duchovních spojení ve společenství.

Barva roku podle Pantone

Za výběrem barvy roku stojí společnost Pantone, která je světovou autoritou v oblasti barev. Pantone Color Institute, který je součást globální firmy Pantone, předpovídá globální trendy v barvách a poskytuje firmám informace o trendech v barvách. Každoročně predikuje sezónní barevné trendy a to dvakrát v roce. Pro sezónu jaro/léto a pro sezónu podzim/zima. Současně vyhlašuje barvu roku. Zvolená barva roku Pantone poskytuje strategický směr světovým trendům, především v oblasti módního průmyslu a interiérového designu.

