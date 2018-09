Barva na vlasy už dávno není jen záležitostí pro ženy. A přesto barevné pánské účesy na ulici téměř nevidíme. Je to jen a jen na vás, pánové!

K holiči či ke kadeřníkovi chodíme možná častěji než naše dámské protějšky. Avšak jsme příliš konzervativní na to, abychom zkusili něco nového. Nejde ani tak o střih. Pravdou je, že pokud máme po létech ten svůj vychytaný a odladěný, není moc důvod jej měnit. K malé změně postačí dobrý vlasový styling a co víc si přát. Něco by tu ale bylo! Zkuste trochu probarvit šeď měst a vnést do nich barvu na svých vlasech. Růžová, červená, modrá, zelení, žlutá… Žádná z těchto barev není nepřístojnou ani pro muže. Barevné pánské účesy sluší blonďákům, brunetům i zrzavým. Tak se jich nebojte a zkuste se inspirovat kolekcí účesů Jose Garcia s názvem Atracción.

Barevné pánské účesy v kolekci Jose Garcia s názvem – Atracción

Nejdůležitější je uvědomit si, že colorista není synonymum pro vyšinutého kadeřníka, který se rozhodl realizovat své bláznivé umělecké ambice zrovna na vaší hlavě. Je to specialista, který to s barvou umí a nevykouzlí vám na hlavě jednolitou barevnou helmu. I kdybyste se jen rozhodli trochu zakrýt své šediny barvou, dokáže to tak přirozeně, že to nikdo nepozná. I s barvou ve vašem novém barevném pánském účesu bude pracovat náležitě šetrně. Probarví jen určité partie, vytvoří atraktivní přechody, nebo naopak, unikátní kontrasty. Takže pokud se rozhodnete vsadit na barevné pánské účesy, oplatí se zajít s tentokrát tam, kde to s barvou skutečně umí.

O kolekci barevných účesů pro muže

Název kolekce: Atracción

Autor účesové kolekce: Jose Garcia

Styling: Eunnis Mesa

Make-up: Andoni Bozal

Foto: David Arnal

Jak si vybrat barvu pro pánské vlasy?

Zvažte jaké barvy nejčastěji nosíte na svém oblečení.

Milovníci pastelových odstínu a vybledlých barev mohu hlavu probarvit plnými hutnými barvami.

Pokud naopak neseprané a tmavé barvy preferujete na svém oblečení, vlasům propůjčte pastelovou barevnost.

Klidně si vyfoťte oblečení, které nejvíce nosíte a vezměte fotky ukázat do kadeřnictví. Určitě vám budou schopni díky těmto informacím poradit, jakou barvu účesu zvolit. A pokud v ní máte jasno, nechte si naopak poradit s výběrem nových kousků do svého šatníku. Ale nejspíš to v tomto případě půjde jednodušeji se šikovnou prodavačkou či prodavačem ve vašem oblíbeném butiku.

Zdroj obrázků: Jose Garcia, koláže ContentPub s.r.o. – specialista na copywriting a vizualizaci obsahu