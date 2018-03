Bomton studia, síť kadeřnických a beauty studií, představuje svoje nové, mladistvé a odvázané Underground účesy. Jsou pro každého, kdo místo líbivosti hledá výjimečnost a vlastní identitu.

Za novou minikolekcí účesů Bomton studií stojí Tereza Larišová a Veronika Sušilová. Kolekce nese název Underground a už samotný název napovídá, že nepůjde o líbivé uhlazené účesy ale o účesy pro každého, kdo se chce vymanit z mainstreamu. Jsou to underground účesy pro „druhou kulturu“ s entitami porušující pravidla hlavního proudu.

Underground účesy 2018 podle Bomton

Potkáváme je denně v hromadné dopravě, na ulici, v klubech… Lidi, kteří nejdou s hlavním proudem, ale mají vlastní názor na život, módu i účesy. Underground účesy jsou v pojetí autorek minikolekce, Terezy Larišové a Veroniky Sušilové o odvaze dovolit si být výjimečným. O odvaze ukázat, že v dnešním světě může žít kdokoliv a společnost jej dokáže přijmout přes jeho odlišnost a diferencialitu. Autorky minikolekce účesů nám všem vzkazují: „Nebojte se skrz své vlasy, skrz svůj styl říct, jaký je váš postoj. – I am living in this word.“

Čtyři účesy, které se rozhodně vymykají mainstreamu

Účesová minikolekce Underground Terezy Larišové a Veroniky Sušilové představuje dva dámské účesy a dva pánské účesy. Každý má své jméno. Hned pod prvním dámským účesem nazvaným Aneta se nejspíš každému vybaví Aneta Langerová, která podle mne osobně, jakoby zastřešovala celou myšlenku této kolekce. I další účesy nesou jména: Martin, Phil a Tereza. A je jen na vás, koho si s nimi ztotožníte. Možná v nich najdete to, co je blízké zrovna vám samotným.

Underground účesy v kolekci jsou mladistvé, moderní a odvážné. Nebojí se netradičních barev ani stylingu. Nechybí jim znaky ležérnosti s prvky extravagance. Vše navíc podtrhuje módní oblečení, make-up i celkový styling modelů.

O kolekci účesů Underground

Název kolekce: Underground

Kadeřník: Tereza Larišová, Veronika Sušilová

Styling: Veronika Metz

Make-up: Jana Darmovzalová

Fotograf: Lukáš Dohnal

