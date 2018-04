Nová sezóna pro pánské střihy a účesy je tady. Pojďte si vybrat nový pánský střih, účes nebo styling. Sáhli jsme po 58 nových střizích pro muže a představujeme vám pánské účesy jaro léto 2018 tak, jak se právě teď nosí. Pojďte si vybrat.

Zafouká vítr a ranní česání je ta-tam. Pár krůpějí potu ze slunce a ráno myté vlasy vypadají jako nemyté měsíc. Je to i váš případ? Je čas zajít si k holiči. Jaro přímo vyzývá k tomu, abychom si k němu nejenom zašli, ale i zkusili jiný fashion, ale současně praktický střih. Jaké pánské účesy jaro léto 2018 letí? Hlavní trendy střihy a účesy pro muže 2018 jsme si již představili, pokud ale stále nemáte dost inspirace máme pro vás dalších 58 pánských střihů pro novou sezónu. Který zkusíte?

Pánské účesy jaro léto 2018 milují DIY punk

Ne ne, to není jen free styl pro teenagery. Naopak. I k obleku patří letos kontrasty. Inspirativní punk střihy pro pánské vlasy a styling letí. Každé ráno si vlasy prostě nastylujte dobrým stylingem. Že na to nemáte délku vlasů? Nevymlouvejte se! Bohatě si postačíte se zhruba třemi centimetry délky. Každý milimetřík k dobru je samozřejmě plus. A mám pro vás ještě jednu dobrou zprávu. Pokud chcete z extra krátkého střihu přejít opět k poněkud delším kadeřím, to hloupé meziobdobí, kdy vaše vlasy až doposud vypadaly v mezidélce tak šíleně (ano, je to i problém nás mužů), teď mnohem snadněji překonáte.

Pánské vlasy po ramena a hladký styling patří k sobě

Hladký styling byl doposud výsadou spíše pro kratší sestřih. Pánské účesy jaro léto 2018 však nabízí změnu. Nechte si vlasy po ramena nebo pod uši a upravte je hladkým stylingem. Dokonce je povolen i efekt tzv. mokrého stylingu. Prostě jako elegáni z 30. let, avšak v poněkud výraznějších délkách.

Pěšinka ano, ofina ano – ale vyčešte to nahoru

Nejčastější dotazy, které se obvykle s pánskými účesy skloňují, jsou zdali se nosí pěšinka a co s ofinou. Takže letos na jaře a v létě: pěšinka ano, ofina ano. Ale pak ji hezky vyčešte nahoru. Udělejte to už s mokrou ofinou a přidejte případně nějaký ten středně tužící styling. Pak vám bude pěkně držet. Vyčešte ji mírně na stranu.

GALERIE: Pánské účesy pro jaro a léto 2018

Prosvětlete délky – i pánským účesům letos na jaře a v létě 2018 sluší světlé melírování

Melírování přestává být výsadou účesů pro naše polovičky. Trendem pro pánské účesy jaro léto 2018 je světlé promelírování délek. Prostě tmavší vlasy v délkách nechte svému kadeřníkovi zasvětlat. Lze to dělat různě nápadně či méně nápadně. Výsledek je i u jemného promelírování nakonec dobře viditělný. Zejména, když si na vás posvítí sluníčko.

Extra krátké a ještě kratší aneb Hrátky s mikrodélkou

Chcete jít skutečně nakrátko? Máte to mít! A kratší střídejte s ještě kratším, protože přesně to se nosí. Zatímco krátká délka zajistí pohodlí a komfort, ještě kratší a vyholené partie vymodelují váš look. Nechte dobrého kadeřníka, ať se s vaší hlavou vyhraje. Různé délky krátkých partií pánských vlasů působí jako stínování. Pánské účesy jaro léto 2018 jsou hravé, i když jsou skutečně hodně-hodně krátké. A i když tento účes bude pro vás znamenat nezapomínat na pravidelné návštěvy kadeřníka, praktičnost účesu bude k nezaplacení.

Dokonalý střih vlasů i vousů v jednom

Ano, vousy se pořád nosí a jsou skutečně trendem spíše na vzestupu než na ústupu. A nemusíte se ani stylovat do role hipstera! Bradky, kníry a vousy se nosí v různých délkách, stále více se do popředí dostává důraz právě na knír, ne samostatný, ale hezky zdůrazněný ve vousech. Ten samostatný si nechte zatím na movember / november 2018, tedy na Movember 2018! Nezapomeňte, že nosit vousy, to není se jenom neholit. Vousy vyžadují pravidelnou úpravu. Průběžné doholování jednotlivých partií, jejich zkracování, ale třeba i styling vousů pomocí speciální kosmetiky – olejů nebo vosků na vousy. Ale to až v případě, že už máte vousy delší.

Zdroj obrázků: kolekce kadeřníků a firem, Pinterest, koláže ContentPub s.r.o. – specialista na copywriting a vizualizaci obsahu