Finálový večer Czech&Slovak Hairdressing Awards je za námi. Připravili jsme pro vás kompletní fotoreportáž: tady je fotogalerie Kadeřník roku 2017.

I letos pražské Forum Karlín hostilo finálový večer Czech&Slovak Hairdressing Awards jehož organizátorem je společnost Schwarzkopf Professional. V tomto článku najdete velkou fotogalerii, která vás provede celý večerem: viz Fotogalerie Kadeřník roku 2017. Co vše se na galavečeru dělu? Především se oceňovali nejlepší kadeřníci v jednotlivých kategoriích soutěže, včetně vyhlášení hlavního vítěze ročníku – Kadeřníka roku 2017. Mimo to byla na akce představena nová mezinárodní kolekce Schwarzkopf Professional Essential Looks a svoji kadeřnickou show předvedla i Misha Čadková, která získala titul Kadeřník roku za rok 2015. Z kulturního programu do celé atmosféry příjemně zapadlo vystoupení Marimba Lie Drums spolu s Bungee show. Moderátory večera byli Iva Pazderková a Jakub Prachař.

♥ TIP Sledujte speciál s dalšími informacemi a zajímavostmi ze soutěže Czech&Slovak Hairdressing Awards – KADEŘNÍK ROKU.

GALERIE: Kadeřník roku 2017

Zdroj obrázků: Václav Tměj, koláže ContentPub s.r.o. – specialista na copywriting a vizualizaci obsahu