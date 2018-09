Jak vypadá svatba 2019? Důraz je kladen na svatební účes mnohem více, než na svatební šaty. Dobrá inspirace pro svatební účesy 2019 je proto nezbytná.

Chystáte svůj svatební den a už nějakou dobu vybíráte ty nejúžasnější svatební šaty? Tak pozor! Svatební trendy 2019 velí myslet spíše na detaily než na šaty. Ty musí být dokonalé ve své jednoduchosti. Vyniknout pak nechte detaily kolem. Svatební kytici, design svatební hostiny, dort a především svůj svatební účes. A jelikož je dokonalá nevěsta ta, která má famózní účes, připravili jsme pro vás bohatou inspiraci pro svatební účesy 2019. Nečekejte žádnou klasiku. Spíše extravaganci a nápaditost. Přijdou si ale na své nevěsty s každou délkou vlasů. Navíc při extravagantních svatebních účesech se dá kouzlit i s různým nastavováním vlasů či s proprietami, které vlasy nahradí.

Dokonalá nevěsta 2019 – bez skvělého kadeřníka to nepůjde

Svatební den se kvapem blíží. Nezapomeňte si včas rezervovat čas u kadeřníka. Nejdříve zvažte, jestli je ten váš stávající tím pravým, kterému se chcete svěřit i pro svůj velký den. Možná ano, možná ne. Nezapomeňte, že příprava dokonalého svatebního účesu není záležitost jedné návštěvy u kadeřníka. Optimálně už půl roku nebo minimálně měsíc před svatbou třeba začít vlasy připravovat na váš velký den. Dát do pořádku staré nešvary a vlasům vrátit co nejlepší kondici. Pomůže správný střih i regenerační kůry od kvalitních profesionálních kosmetických značek. S kadeřníkem už mluvte o své představě svatebního účesu. S předstihem týdnů je třeba dát vlasům správnou barvu vhodnou pro svatební účes. Těsně před svatbou se už pak jen dobarví odrosty a upraví případné detaily. Barvit se den před svatbou je rozhodně risk. Zejména, pokud se navíc pouštíte do barevného experimentování.

Zkouška svatebního účesu je nevyhnutná

Stejně tak, jako když si necháváte šít svatební šaty na míru, potřebuje i svatební účes svoji zkoušku. Možná dokonce dvě. Zejména pokud vás zaujmou naše nápady na svatební účesy 2019, některé pochází z avantgardních kolekcí a kadeřník se na ně bude muset připravit. Při zkoušce můžete zjistit, že konkrétní účes přece jen není pro vás tím pravým. Čím dříve se tak předsvatební zkouška účesů koná, tím více času máte na potřebnou změnu.

Nezapomeňte, že svatební účes musí stylově ladit se svatebními šaty i celým stylingem svatby. Mluvte o tom se svým kadeřníkem. Alespoň fotografie svatebních šatů je pro vašeho kadeřníka určitě důležitou pomůckou.

Tipy na svatební účesy 2019

Pletené copy a vlasy jako závoj

Pletené copy a copánky dělají moderním svatebním účesům skvělou službu. Dávají jim nádech romantiky. Zkuste ji ještě znásobit tím, že si závoj uděláte z vlastních vlasů.

Krátké svatební účesy 2019 dokáže oživit barva i textury

Zejména u krátkých vlasů se svatebním účesem poněkud bojujeme. Někdy zbytečně. Pokud chcete pro svůj velký den něco jiné, nechte vašeho kadeřníka vyhrát se s barvou nebo strukturou vlasů.

Šité účesy – zkuste jej i pro ženicha

Chystáte svatbu jinak? S nahým dortem a v teniskách? Co celý styling svatby doplnit šitými účesy? A nemusí zůstat jen u vlasů nevěsty. Šitý účes dokáže ozdobit i ženicha.

Inspirace textilními texturami i macramé

Textury svatebním účesům sluší. Letos se inspirují textilem a texturou textilního vlákna, ale i tradičními textilními rukodělnými technikami, jako je macramé.

Dokonalé drdoly s nápady

Drdoly jsou klasickými svatebními účesy. I když chcete něco netradičního, drdolu se vzdávat nemusíte. Dejte mu jen špetku jinakosti. Může vypadat jako obří uhlazená kremrole, ale klidně jej vyzdobte tradičně pleteným copem. V kombinaci s atraktivní barvou vlasů a uhlazeným stylingem dokáže i tato klasika vypadat zcela inovátorsky.

Svatební účesy 2019 jako pro ledové královny

Ať se o sesazení bílé barvy ze svatebního piedestalu pokouší jakákoliv barva, bílá je prostě bílá. Zkuste ji aplikovat i na účes a nechat si vykouzlit svatební účes jako pro ledovou královnu.

Že některé nejsou podle vašeho gusta? Nezapomeňte, že každá jsme jiná a hledáme něco jiného. Některé z nás čistý design, jiné extravaganci, mladistvost nebo trochu opepřenou klasiku. Našli jste ten svůj? Pokud ne, sledujte naše články, kde pravidelně představujeme nové svatební účesy. Anebo se podívejte na naši fotogalerii svatebních účesů. Zde najdou inspiraci i milovnice tradiční klasiky. A pokud chcete být první, kdo se dozví o trendech pro svatební účesy 2020, sledujte rovněž pravidelně stránky našeho magazínu Vlasy a účesy.

Fotogalerie svatebních účesů 2019

Zdroj obrázků: Shutterstock, koláže ContentPub s.r.o. – specialista na copywriting a vizualizaci obsahu