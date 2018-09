Barva ovocného džusu je sice široký pojem, tentokrát se ale vyprofilovala na červené ovocné tóny a dala vzniknout novému trendu pro letošní podzimní účesy 2018. V zemi vzniku a v anglicky mluvících zemích se mu neřekne jinak než Fruit Juice Hair, neboli vlasy v barvě ovocného džusu. Ochutnáte?

Je to takový mikrotrendík, který tady už v podobných mutacích byl, jen se nehonosil vlastním jménem. Normálně byste si řekly „hezký nápad“ a tím by to možná skončilo. Jenomže jak se na něj podíváte, tak si řeknete – to je to co chci! Podobně účes nadechl řadu světových médií, hned na začátku například fashion redaktory Marie Claire. Dnes je trend Fruit Juice Hair, neboli vlasy v barvě ovocného džusu hitem Instagramu a rychle si tak získává nové a nové fanoušky. A z červených ovocných odstínů zkouší zabrousit i do fialovo-borůvkových, nebo žlutě citrusových.

Červené vlasy – galerie účesu

Fruit Juice Hair – nový trend pro podzim 2018

Za vznikem trendu stojí hairstylistka Alisha McAlister. Sama prý měla problém najít ten správný název pro tento dokonalý melír v červených odstínech. Jde o mix ovocných barev – odstínů broskve, jahod a barvy červené dužiny modrých hroznů. „Chuť“ své ovocné šťávy si ale můžete namixovat sama – přidat borůvky, mango, pomeranče, ostružiny, maliny… Inspirujte se barvou ovocných džusů. Ne smoothie, tomu chybí lesk a hra barevnosti, kterou mají džusy. V novém účesovém trendu 2018 musí být čirost, lesk a tekutost. Tak jak to víte na skvěle zvládnutém melíru Alisha McAlister.

Vlasy v barvě ovocného džusu si zamilují především brunetky

Fruit Juice Hair aneb vlasy v barvě ovocného džusu jsou trendem spíše pro brunetky. Ale nemusí to být pravidlem. Určitě se ani brunetky nevyhnou zesvětlovací proceduře před barvením, aby ovocné tóny vynikly. Pokud toužíte po nádherných barevných a lesklých tónech ovocného džusu, určitě své vlasy a účes svěřte kadeřníkovi, který pracuje s kvalitními profi barvami. Perfektně se účesový trend hodí na delší vlnité vlasy. Vlasy zvýrazňují tekutost barevného pojetí melíru. Avšak i na kratších vlasech bude trend vypadat úžasně. Osvěží třeba shag styl nebo kratší mikádo.

