Startuje AICHI 2018 – kadeřnická soutěž proměn. Přihlásíte se letos i vy? Přihlášky do základního kola máte možnost posílat od 15. 1. do 31. 3. 2018.

Soutěž AICHI, neboli Art Image Change Internacional, není jen obvyklou kadeřnickou soutěží, jejíž vítěz se vybírá ze zaslaných fotografií účesové minikolekce. U těchto typů soutěže totiž mnohdy „kadeřnické sdělení“ přebíjí dovednost fotografa a šťastná ruka při stylizaci fotografií kolekce. AICHI jde na to již po šestnácté jinak! I letošní, 16. ročník soutěže, neboli AICHI 2018, bude hledat svého vítěze v několika kolech a posuzovat „živě“ schopnost kadeřníků i jejich případných týmů, kteří se postarají o vizáž modelky.

Kadeřnická soutěž AICHI je skutečnou příležitostí pro všechny kadeřníky. I pro ty, kteří třeba jen začínají a jsou sice doslova pod tlakem své vlastní kreativity, avšak nemají dostatek prostředků na to, aby se na vlastní náklady kadeřnických soutěží účastnili. Bomton studia totiž jako organizátor soutěže dodávají do soutěže veškerý potřebný materiál, prostory i zajišťují potřebnou fotodokumentaci soutěžních prací. Pouze práce, která je zaslána jako přihláška do základního kola AICHI 2018, zůstává v režii samotných kadeřníků.

♥ TIP Sledujte náš Speciál AICHI 2018

AICHI 2018 je opět o tom, jak „vlasy dělají člověka“

Už dávno neplatí, že „šaty dělají člověka“. Mnohem více náš image umí změnit především dobře zvolený účes. Což zajisté pro žádného kadeřníka není neznámá věc. A právě proměny jsou i hlavní myšlenkou kadeřnické soutěže AICHI. I v letošním roce budou soutěžící kadeřníci AICHI 2018 soutěžit o nejlepší proměnu. Přijďte si tedy i vy, ať už jste z Čech, Moravy, Slovenska či odjinud, otestovat svoji kreativitu a své profesionální kadeřnické dovednosti. A přijďte se rovněž pobavit – protože zábavy si v rámci soutěže určitě užijete mnoho. Na vítěze 16. ročníku čekají ceny v hodnotě 60 tisíc korun a pomyslné žezlo v soutěži o nejlepší proměnu AICHI 2018.

Termíny AICHI 2018, které byste neměly přehlédnout

Přihlášky do základního kola AICHI: 15. ledna – 31. března 2018

Vyhlášení semifinalistů AICHI: 16. dubna 2018

Semifinálové kolo AICHI: 12. května 2018

Vyhlášení 12 finalistů AICHI: 4. června 2018

Finálové kolo AICHI a večeře porotců: 11. srpna 2018

Hlasování o cenu veřejnosti AICHI 2018: 3. září – 28. září 2018

Galavečer AICHI 2018 s vyhlášením výsledků: říjen 2018

Jak zaslat přihlášku do soutěže AICHI:

1. Elektronicky: na webu www.aichi.cz vyplňte údaje a přiložte fotografii vaší proměny pro základní kolo.

2. Poštou na adresu pořadatele: pošlete tištěnou přihlášku s fotografiemi na CD/DVD/USB na adresu pořadatele (Bomton studia, a.s., Václavské nám. 819/43, 110 00 Praha 1)

Přihlášky musí být u pořadatele nejpozději do půlnoci 31. března 2018.

Kompletní pravidla soutěže naleznete na stránkách soutěže zde.

Zdroj obrázků: Bomton studia / AICHI, koláže ContentPub s.r.o. – specialista na copywriting a vizualizaci obsahu