Nehty každý měsíc jinak a k tomu krásné ruce – to je novoroční předsevzetí, které vás udělá krásnou a nevzdáte ho. Bude vás totiž bavit.

P

Ruce 2019: Jak si zachovat ruce dlouhodobě krásné a zdravé?

ředsevzetí si každoročně s příchodem nového roku dáváme v mnoha oblastech. Obvykle se týkají toho, že. Plánujeme začít zdravěji jíst, zhubnout, už nikdy nechceme usnout s make-upem, nebo ráno vyrazit do práce bez kvalitního denního krému.Dejte si tento rok předsevzetí i v souvislosti s péčí o ně. Jsou vizitkou, která na nás dokáže prozradit, kolik máme let – a co je horší, pěkných pár nám zanedbané ruce přidají. Pokožka i nehty si proto zaslouží naši každodenní péči.Udělejte si doma každý měsíc jinak nehty a vždy zazařte. Pokud budete používat, bude vašetrvanlivá a ani se při údržbě nehtů nenadřete.

Pouze dokonalé a trendy gelové nehty 2019 nám ke krásným rukám stačit nebudou. Naše ruce jsou neustále vystavovány celé škále faktorů, které se negativně podepisují na jejich vzhledu. Ruku na srdce, kolik věnujete času péči právě o ně? Přitom ruce jsou velice viditelnou částí našeho těla. Společenský úzus nám nedovolí schovat si je do kapes, když na ně nejsme právě pyšné. A k naší smůle, celodenní nošení rukaviček není v módě. Ty by totiž nejenže naše ruce ukryly, když na ně nejsme zrovna pyšné, ale také ochránily. Zas na druhou stranu, jak bychom se pak pochlubily dokonalou manikúrou a úžasnou novou barvou laku na nehty? Co tedy udělat pro krásu našich rukou v roce 2019?

Péče o ruce od A do Z

Na ruce patří krém a ne chemie

I obyčejný saponát na mytí nádobí dokáže naše ruce nepříjemně vysušit a velice rychle z nich doslova „vysát“ mladistvou krásu. Nemluvě o jiných, ještě agresivnějších chemikáliích na mytí oken, podlah, odstraňování skvrn na prádle, praní apod. Natřely byste si některý z těchto prostředků na obličej? Určitě ne! A nepatří ani na naše ruce. Používejte proto gumové rukavice. I na drobnější činnosti vždy použijte silikonové nebo latexové rukavice.

Nepřehánějte to s hygienou ruk

Rozhodně vám nejdu vyvracet to, co vás naučily už v dětství rodiče, že se mají ruce vždy důkladně umýt. Avšak … Skutečně potřebujeme antibakteriální mýdla? Pokud si naneseme na ruce běžné mýdlo a 15 vteřin si je mydlíme, odstraníme stejné množství bakterií jako antibakteriálním mýdlem. Pro pleť našich rukou je to přitom mnohem šetrnější. Pokud již na antibakteriálním mýdle trváte, vždy si ho naneste jen na dlaně a ne na záda rukou. Běžné mýdlo ale preferujte. Používejte ho vždy s neutrálním nebo nižším PH. A pozor! Na ruce rozhodně nepatří ani horká voda. Vždy jen vlažná. Ačkoliv otužovat ruce občas studenou vodou není také na škodu.

Chraňte ruce před povětrnostními vlivy

To platí pro léto i pro zimu. Dámy si v minulosti ruce v létě vždy chránily rukavičkami. Nevysušily se, neobjevily se na nich různé skvrny od sluníčka. Dnes nám ruce ochrání krémy se silnějším UV faktorem. Vždy si ho nanášejte jen na hřbet ruky. Ruce však potřebují chránit i před mrazem. Optimálně kombinací vhodného krému a teplých rukavic.

Hydratační krém na den, výživný a mastnější na noc

Kvalitní výživa pro pleť, ruce a nehty je základem toho, abychom obstály v dnešní době kultu mládí. Nebojte se hydratační krém na ruce použít i několikrát za den. Ráno by měl být samozřejmostí. Podobně jako výživný krém na ruce před spaním. Ten je obvykle mastnější, na noc nám to však nevadí. Ráno se nám za snahu odmění krásnýma rukama.

Peeling potřebují i ruce

Možná vás to ještě ani nenapadlo, a to přesto, že své pleti na obličeji či pokožce na těle peeling dopřejete pravidelně. Můžete zkoušet různé DIY peelingy, například z kávy, ale ideálním řešením jsou profesionální výrobky určené pro ruce. Peeling na ruce si dopřejte alespoň jednou za měsíc. Optimálně jedenkrát v týdnu.

Masky a zábaly na ruce dělají zázraky nejrychleji

Pokud chcete vidět pozitivní změnu na svých rukou co nejrychleji, nebo se snažíte napravit zanedbanou péči, masky na ruce, ale i různé zábaly, fungují nejrychleji a nejúčinněji. Často se aplikují pod igelit, nejlépe pod rukavici z PVC, a nechávají se působit alespoň hodinu, ideálně přes noc. Speciální péči poskytne parafínový zábal. Parafínový zábal ruce a nehty hydratuje, zpevňuje i vyživuje. Pokožka je po nich omlazená, pružná a hladká. Pozitivně ovlivňuje i naše nehty. Parafín se aplikuje pomocí speciální parafinové vany, která by měla patřit mezi základní kosmetickou výbavu každé ženy. Parafínový zábal používejte jednou týdně.

Nezapomeňte na péči o nehty

Samozřejmě pozornost si zaslouží také naše nehty. I jim dopřejte výživné krémy a masky určené speciálně pro ně. Pokud trpíte záděry, pořiďte si na ně určený krém. Nikdy je nestříhejte. Vždy je jen zatlačte manikúrním dřívkem. Nehty rovněž nestříhejte. Začnou se totiž štěpit a lámat. Pravidelně je udržujte v optimální délce a tvaru pilníkem na nehty. No a určitě zapomeňte na nekvalitní laky. Ideální je začít používat gel laky, které jsou tvrdé, a tak dokážou zpevňovat i naše nehty. Vytvrzují pomocí UV lampy, kterou si určitě pořiďte. Pod barevné gel laky používejte podkladové gel laky base / finish, které slouží i jako závěrečná vrstva laku. Existují však i gel laky „one step“, kde si vystačíte jen s jednou vrstvou gel laku. Gelové laky na nehty jsou skvělé, protože vydrží dva až čtyři týdny.

Vitaminové bomby i pestrá strava

Krásné ruce i zdravé nehty přímo souvisejí s naší stravou. Nedostatek vitamínů i minerálů se rychle projeví na suché pokožce, různých skvrnách, i na lámavosti nehtů. Určitě je základem bohatá a pestrá strava. Pozor na různé diety a dietní chyby. Obvykle nic nezkazíte, když si navíc přidáte i doplněk stravy určený speciálně na nehty. Nebo si tyto vitamíny a minerály kupte samostatně. Jde především o zinek, křemík, selen, železo a biotin (vitamin H). Nezapomínejte však ani na dostatek vitamínů B obecně, vitamínu C, E a omega-3-mastných kyselin. Obvykle jsou to to tytéž vitamíny, jako vitamíny pro zdravé a krásné vlasy.

♥ TIP Nehty 2019: ideální manikúra, která vydrží 2 až 4 týdny – to jsou gel laky od NaniNails. Nanášejí se stejně jako běžné laky, ale nehty zpevňují, chrání a často současně i vyživují. Gel laky – to je zdraví a krása pro nehty v jednom.

12 tipů na módní laky na nehty 2019: každý měsíc ve znamení jiné barvy

Pomůžeme vám splnit i vaše novoroční předsevzetí o krásných nehtech. Máme pro vás slíbených 12 tipů na módní barvy pro nehty 2019. Manikúra 2019 je postavena zásadně na gel lacích, aby vám vydržela dlouho krásná a nehty současně zpevnila.

Manikúra – leden 2019

NANI gel lak One Step Lux – Glitter Coral

Začněte lakem v odstínu, který byl vyhlášen jako Začněte lakem v odstínu, který byl vyhlášen jako barva roku 2019. Je jí Living Coral.

Manikúra – únor 2019

NANI gel lak Amazing Line – Shining Raspberry

Únor se považuje za měsíc plesů a k plesové sezóně patří glitrové a metalické odstíny laků na nehty.

Manikúra – březen 2019

NANI gel lak Amazing Line – Chrome Green

Březen je měsíc, kdy obvykle vykouknou první sněženky, ale i krokusy a jiné symboly jara. Zkuste jaro přivítat zajímavým odstínem zelené.

Manikúra – duben 2019

NANI gel lak One Step Lux – Pastel Yellow

Duben je měsícem narcisů i kvetoucího zlatého deště. Máte je rády? Vsaďte na stejnou barvu laku na nehty.

Manikúra – květen 2019

NANI gel lak Amazing Line – Metallic Light Violet

Květen, to jsou především rozkvetlé sady. Vsaďte na růžovofialovou barvu v metalických odstínech.

Manikúra – červen 2019

NANI gel lak Amazing Line – Metallic Wine

Začínají kvést růže. K těm nejkrásnějším patří tmavé vínové. Nechte je rozkvést i na svých rukou.



Manikúra – červenec 2019

NANI termo gel lak Amazing Line – Rainbow Green

Je léto, období dovolených, vyrážíme za zelení přírody i blankytem moře. Vsaďte na trochu originality a extravagance a vyzkoušejte nepřehlédnutelné zelené nehty za pomoci termolaku, který teplem mění barvu.

Manikúra – srpen 2019

NANI termo gel lak Amazing Line – Light Dark Blue

U teplem se měnícího termolaku zůstaňte rovněž v srpnu. Pouze se zaměřte na nádherné modré barvy moře a letní oblohy.

Manikúra – září 2019

NANI gel lak Amazing Line – Glitter Coral

Vraťme se ještě jednou k barvě tohoto roku, kterou je barva živých korálů – Living Coral. Tentokrát ale v o něco tmavším odstínu. Bude to elegantní barva pro váš návrat do práce po dovolené.

Manikúra – říjen 2019

NANI gel lak Amazing Line – Royal Purple

Říjen je měsícem, kdy se začíná příroda vybarvovat do odstínů podzimu. Nekopírujte je, ale vsaďte na kontrast který vynikne. Na tmavou fialovou.

Manikúra – listopad 2019

NANI gel lak Amazing Line – Peachy Cheeks

Listopad je obvykle dost depresivní měsíc. Nestresujte se! Objevte kouzlo šťastného života tak, jak ho znají Dánové. Nazvali ho hygge a má i své barvy.

Manikúra – prosinec 2019

NANI gel lak Amazing Line – Silvery Dream

Přichází čas divadel, firemních večírků, i domácích oslav. Každý den měníme slavnostní outfity. Co s manikúrou? Vyřešte to univerzální slavnostním lakem na nehty – stříbrným.

Nehty 2019

Věřím, že vás naše tipy inspirují a z plnění předsevzetí o krásných rukou a nehtech se stane zábava, kterou si rády zopakujete i v roce 2020. Pokud jde o barvy laků na nehty, nebojte se méně obvyklých barev, jako jsou šedá, hnědá, modrá, zelená či zelenomodrá. Vyzkoušejte je. A určitě v tomto roce nepřehlédněte barvu roku 2019 – Living Coral.

