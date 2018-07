Británie je líhní módních talentů nejen v oblasti módy jako takové, ale i co se týče kadeřnického umění. Podívejte se na 48 pánských účesů 2018 podle nejlepších britských kadeřníků a ohodnoťte, nakolik se každá z osmi kolekcí s účesy pro muže vyvedla.

Kadeřníci Ross Charles, Michael Francos, Jason Hall, Terri Kay & Andrea Giles, Kevin Luchmun a Joanne Surace – to jsou dnes nejvýraznější britské tváře pokud jde o pánské účesy v Británii. 48 pánských účesů 2018 podle nejlepších britských kadeřníků představuje celkem osm kolekcí s účesy pro muže, ve kterých vyčnívá precizní střih, kreativní styling a mnohdy i pro pánské účesy doposud netradičně užitá barevnost.

Galerie: 48 pánských účesů 2018 podle nejlepších britských kadeřníků

Účesy pro muže, které vám v galerii představujeme, jsou účesy nejlepších nominovaných kadeřníků z poslední British Hairdressing Awards v kategorie Pánské účesy, neboli soutěže o titul British Hairdresser of the Year. Šest finalistů představuje výběr toho nejlepšího za poslední rok v britské účesové pánské módě. Každá kolekce představuje osm pánských střihů. Podívejte se teď postupně na 48 pánských účesů 2018 podle nejlepších britských kadeřníků, tedy na nejlepší nominované, kterými jsou Ross Charles, Michael Francos, Jason Hall, Terri Kay & Andrea Giles, Kevin Luchmun a Joanne Surace.

Precizní grafické pánské střihy podle Ross Charles

Unikátní a precizní grafické střihy, textury a to vše „zahaleno do koženého looku“, to jsou účesy z kolekce Ross Charles. Kolekce prezentována na černobílých fotkách, což bývá u pánských kolekcí účesů docela běžné ukazuje osm naprosto odlišných přístupů k účesu. V kolekci se střídají účesy pro různé délky i typy pánských vlasů. Nechybí tzv. vlasové tatoo ani asymetricky stříhaná ofina.

Barevné účesy pro muže podle Michael Francos

Ve své kolekci Michael Francos zkoumá možnosti různých pánských střihů, textur a především pro pánské účesy netradiční barevnosti. Účesy jsou multibarevné nebo tónované, střihy nepřehlédnutelně propracované, doplněné stylingem, který z nositelů těchto účesů dělá ikonické muže. Mladistvá kolekce je ukázkou toho, kam se nejspíš vyvine pánská móda a pánské účesy 2019.

Jason Hall prozkoumává směrové střihy v pánských střizích

Správně provedený pánský střih je základem kvalitního pánského účesu. A kolekce britské kadeřnické hvězdy, Jason Hall, se přesně na střih zaměřila. Střihy pro extra krátké délky, ale i pro střední délku pánských vlasů, prací s různým typem mužů i s různým typem jejich vlasů. Účesy pro muže bez ofiny střídají ty s ofinou. Každý střih je pak k naprosté dokonalosti přiveden precizně aplikovaným stylingem. Snad nejzajímavějším kouskem kolekce je poslední jakoby splétaný pánský mohawk. V účesech pro muže jde o hodně netradiční image.

Tekuté pánské střihy podle Terri Kay & Andrea Giles

Při pohledu na účesy z kolekce Terri Kay & Andrea Giles se nabízí paralela s charakteristikou času – „všechno plyne“ neboli latinsky „panta rhei“. Tekoucí střihy mají v sobě neuvěřitelnou dynamiku a nikdy nejsou stejné. Ano, „nevstoupíš dvakrát do stejné řeky.“ Autoři dávají do kontrastu krácenou ofinu s délkami, modelují a tvarují, ale i melírují. Je to další úchvatná kolekce pro muže s přesahem do nadcházejících módních sezón – 2019, 2020, 2021 a určitě i dále. Mimochodem právě tato kolekce se stala celkovým vítězem posledního ročníku BHA v kategorii Pánské účesy.

Účesové návraty podle Kevin Luchmun

Módní návraty a retro inspirace jsou pro módu zcela běžné. I když je to vlastně paradox. Do módní minulosti svoji hlavu otočil i Kevin Luchmun a ve své účesové kolekci po British Hairdressing Awards přestavil pánské vlasy inspirované módními sedmdesátkami a devadesátkami. Když si odmyslíme často retro stylizaci celkových outfitů zjistíme, že jde o svěží a módní účesy pro muže, které si rozhodně najdou svoji cílovou skupinu mezi námi muži.

Pohled na muže podle Joanne Surace

Různí muži – různé potřeby. Kolekce účesů Joanne Surace nepřebíjí svými účesy osobnosti jednotlivých nositelů, naopak. Střihy i styling se přizpůsobují naší osobnosti. Vůbec nemáte pocit, že jde o účesy. Říkáte si „možná se tak narodil“. Protože přesně o to se kolekce Joanne Surace snaží. Nechat vyniknout podstatu osobnosti každého nositele.

Názorům se meze nekladou aneb diskuse k britským účesům pro muže

Nebuďte skoupí na názor a podělte se s námi o váš pohled na výše prezentované pánské kolekce účesů. Co si o nich myslíte, které účesy byste si klidně nechali vystříhat a co je podle vás už příliš? Čekám na vaše názory a vážně se těším 🙂 (René)

Zdroj obrázků: Shutterstock, koláže ContentPub s.r.o. – specialista na copywriting a vizualizaci obsahu