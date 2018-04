Zajímají vás především účesové kolekce českých kadeřníků? Svoji novou kolekci právě představil jeden z nejznámějších kadeřníků u nás – Honza Kořínek. Kolekce kadeřnické TV star se jmenuje Passion a představuje účesy pro jaro a léto 2018. Podívejte se na nové nápady pro vlasy 2018.

Známý český kadeřník a TV star, Honza Kořínek, představil účesové trendy pro jaro a léto 2018 ve své nejnovější kolekci Passion. Svou první kolekci roku 2018 tak představuje v pestrých barvách, kombinacích klasických, jednoduchých vlasových stylingů, ale kombinuje je s extravagantními prvky. Proč Honza zvolil pro svoji kolekci název Passion? Toto slovo, v překladu „vášeň“, totiž nejlépe vystihuje Honzův vztah ke kadeřnickému umění.

Honza Kořínek: Passion

V nové vlasové kolekci Passion s účesy pro jaro a léto 2018 jsou jednoznačným pojítkem květiny. Objevují se v různých podobách na všech fotkách kolekce. „Miluji čerstvé, krásné a voňavé květy. Jejich vůně, tvar a barevnost mne inspirují. Proto jsem se rozhodl je letos hodně zapojit i do své práce,“ vysvětluje Honza Kořínek.

Podle Honzy Kořínka budou letošní trendy různorodé – od rovných vlasů, přes krátké střihy, vlny až do velmi nedbalého messy vzhledu. „Jaro a léto 2018 budou nespoutané, voňavé a hravé. A takové inspirace jsem tvořil i já. Baví mě, že se nám všechny různé trendy podařilo ukázat na jediné modelce a díky tomu je vidět ta variabilita a pestrost,“ popisuje svou práci oblíbený kadeřník Honza Kořínek. Dodává ale, že nestárnoucím trendem, který nikdy neomrzí, jsou zdravé, krásné, lesklé vlasy a precizní střih. „Trendy by měly být inspirací, ne modlou. Stále by na prvním místě měly zůstat klientky a jejich přání, touhy a jejich krásné vlasy,“ říká Honza Kořínek.

Pestrost kolekce Passion dokazuje i mnoho různých vlasových stylingů, které prochází napříč celým spektrem různých stylů. Honzovi se do kolekce podařilo zapojit například i netradiční použití vlasových sponek, které v jednom z účesů přiznává a používá je jako ozdobu.

Honza Kořínek ukazuje že i obyčejný culík může působit honosně, anebo že si ženy s dlouhými vlasy mohou vyzkoušet chick krátký střih. „Naše práce je hra, umění, výzva a když se sejde skvělý tým je to pak radost. A já mám to velké štěstí, že pracuji s těmi nejlepšími profesionály a výsledky mého snažení oni skvěle podtrhnou,“ pochvaluje si uznávaný kadeřník Honza Kořínek.

Jeho kolekci Passion rozzářily i netradiční květinové šaty z dílny květinového ateliéru Provoní. „Markéta s Janou nám vytvořily část nádherných stylingů, ke kterým byla radost vytvářet vlasové kreace,“ uzavírá Honza.

O kolekci účesů

Název kolekce: Passion

Sezóna: jaro a léto 2018

Vlasy: Honza Kořínek

Modelka: Aneta Kalátová

Make-up: Klaudie Havlová

Květinové outfity: Provoni.cz

Styling: Jan Čtvrtečka

Fotograf: Hair studio Honza Kořínek/Petr Kozlík

Kdo je Honza Kořínek

Honza Kořínek se během pěti let zařadil mezi českou kadeřnickou elitu. Tento profesionální kadeřník získal několik ocenění a byl v roce 2017 zařazen od česko-slovenské encyklopedie významných osobností. Jeho obliba i popularita jeho kadeřnictví stále roste. Hair studio Honza Kořínek patří k vyhledávaným místům, kde klienti relaxují, zastaví se, zkrášlují se. Honzu Kořínka nejlépe vystihují slova – profesionalita, lidskost, empatie a píle. Své portfolio služeb rozšířil o svatební agenturu, která nese jméno Wedding agency Honza Kořínek. Uvedl do života charitativní projekt Když ruce pracují srdcem, díky Hair studio Honza Kořínek se pomohlo téměř

750 000 Kč. Honzovo motto je „S úctou, pokorou a srdcem na dlani“.

Zdroj obrázků: Hair studio Honza Kořínek/Petr Kozlík, koláže ContentPub s.r.o. – specialista na copywriting a vizualizaci obsahu