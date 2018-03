Vyrobte si léčivý pampeliškový šampon. Má totiž unikátní vlastnosti. Dokáže optimalizovat činnost mazových žláz na pokožce hlavy tak, aby zabraňoval maštění vlasů, ale současně zlepšil suchou vlasovou pokožku a tedy i suché vlasy.

Víte, že je pampeliškový šampon ideální pro mastné vlasy?

Ale současně i pro vlasy suché?

Nebo že dokáže pomáhat novorozencům při seboroické dermatitidě?

Jeho účinek podpoříte, kdy používáte současně pampeliškový ocet na vlasy.

Tato jedinečná vlastnost, kterou pampeliškový šampon má, z něj dělá skvělého pomocníka nejen v boji proti mastným vlasům a vlasům suchým, ale i v boji proti lupům a to opět – suchým i mastným. Kromě toho pampeliškový přírodní šampon účinně čistí vlasovou pokožku od zbytků odumřelé kůže, čímž stimuluje rychlejší a zdravý růst vlasů. současně pomáhá proti jejich předčasnému vypadávání. Čekali byste toto všechno od obyčejné pampelišky?

Pampeliška pro vlasy

Smetánka neboli pampeliška, není zrovna nejznámější léčivkou pro vlasy. Což je ale velká škoda, protože dokáže být skutečným pomocníkem. Účinnost pampeliškového šamponu jsem už zmínila. Podobně lze ale používat i pampeliškový ocet. Vlasy si denně nemyjeme, ale jelikož má ocet z pampelišky stejné účinky jako šampon, ve dny, kdy si vlasy a pokožku hlavy právě nemyjeme, je vhodné do vlasové pokožky vetřít pampeliškový ocet. Optimálně ráno a večer, nebo alespoň jednou denně večer, což bude pro každého z nás nejspíš praktičtější.

Jak dlouho pampeliškový šampon nebo pampeliškový ocet na vlasy užívat?

Šampon použijte minimálně desetkrát a pampeliškový ocet aplikujte na vlasovou pokožku alespoň 14 dnů. Optimální je pampeliškovou kúru na vlasy zopakovat co tři měsíce. Ocet i šampon z pampelišky si snadno připravíme do zásoby. A recept na oba máme pro vás!

Pampeliška lékařská (Taraxacum officinale auct. non Wigg.) je u nás známá i pod názve smetánka lékařská. Patří mezi rostliny z čeledi hvězdnicovitých. Pro léčební i kosmetické účely se používají všechny části rostliny, tedy květ, list i kořen pampelišky. Více najdete v magazínu Zdraví a krása v článku auct. non Wigg.) je u nás známá i pod názve. Patří mezi rostliny z čeledi hvězdnicovitých. Pro léčební i kosmetické účely se používají všechny části rostliny, tedy květ, list i kořen pampelišky. Více najdete v magazínuv článku Pampeliška a co vše o ní ještě nevíte

Šampon z pampelišky je skvělý i pro jemné dětské vlásky a vlasovou pokožku

U kojenců se obvykle mezi 3. týdnem a 3. měsícem věku objevuje tzv. seboroická dermatitida. Má se za to, že její příčinou je nadměrná činnost mazových žláz dítěte v době po narození. Právě ve vlasech se příznaky tohoto onemocnění objevují nejčastěji a odtud se pak šíří do dalších obličejových partií, na oční víčka, do obočí, na čelo nebo na nosoretní rýhu, ale i na krk, podpaží či oblast slabin. Žluté, béžové až hnědé šupinky kůže se z postižených míst olupují, kůže pod nimi zůstává zarudlá a i když nebolí, může nepříjemně svědit. Nejčastěji se nachází právě ve vlasech.

Obvykle se vlasovou pokožku postiženou seboroickou dermatitidou doporučuje mít častěji dětským šamponem a mazat olejem nebo mastí. Avšak pokožka hlavy novorozence by rozhodně neměla zůstávat mastná od použitého oleje či masti. Vždyť právě zvýšená produkce mazových žláz, a tedy mastnota, je příčinou seboroické dermatitidy. A právě zde rovněž skvěle pomáhá pampeliškový šampon.

Jemný domácí šampon z pampelišky se hodí i pro nejmenší děti i pro kojence. Stejně tak pomáhá používání pampeliškového octu. Jeho výroba je přitom levná a není nutné kupovat antiseborické šampony ani masti, oleje či gely, které nejsou čistě přírodní.

Recept na pampeliškový šampon

Vyrobit si domácí šampon z pampelišek je velice snadné. Domácí bylinný šampon se vyrábí obvykle stejně, liší se jen typem přidané léčivé byliny nebo jiné účinné složky. Vyrobit si domácí šampon není ani příliš drahá. Ingredience, které si zakoupíte, dokážete použít pro různé druhy domácích bylinných šamponů.

Ingredience

Postup výroby pampeliškového šamponu

Pampelišku, čerstvou nebo sušenou, vložte do čisté 300 ml skleněné nádoby s víčkem. Optimální je zavařovací sklenice. Může být i o něco větší. V hrnci přiveďte k varu 300 ml pramenité nebo kojenecké vody vody a zalijte jí připravené bylinky. Něco z vody vám zbude. Skleněnou nádobu nebo zavařovací sklenici přikryjte a nechte pampelišku louhovat 30 minut. Roztok zceďte a nalijte do skleněné nebo porcelánové mísy. Přidejte tekuté marseilské mýdlo nebo základ pro výrobu organických šampónů. Přidejte mandlový olej nebo olej z meruňkových jader. Vše pořádně promíchejte. Sceďte. Šampon z pampelišky uskladněte v neprůhledné nebo tmavé lahvi – nejlépe s aplikátorem pomocí pumpičky připraveným k okamžitému použití při šamponovaní vlasů. Nebo jej uložte do skříňky bez přístupu světla.

Recept na pampeliškový ocet

Ingredience

Láhev vinného octa

20 pampeliškových listů – čerstvých nebo sušených (po 14 dnech ještě jednou 20 pampeliškových listů)

20 pampeliškových květů – čerstvých nebo sušených (po 14 dnech ještě jednou 20 pampeliškových květů)

Postup výroby pampeliškového octu

Do skleněné nádoby nebo zavařovací sklenice s víkem vložíme pampeliškové listy a pampeliškové květy, které jsme před tím důkladně umyly. Pampelišku zalijeme vinným octem. Použijeme celou láhev. Nádobu zavřeme a umístíme na slunečné světlé místo v místnosti. Nejlépe na jižní okno. Směs každý den 1-2 krát protřepeme. Po 10 až 14 dnech směs scedíme. Pampelišku vyhodíme a do vzniklého macerátu vložíme opět 20 nových čerstvých nebo sušených pampeliškových listů a stejné množství květů pampelišky.

♥ TIP Víte, že je pampeliškový ocet skvělý nejen pro aplikaci na vlasovou pokožku, ale i na vlasy? Pampeliškový ocet vetřený do vlasů po jejich umytí a částečné vysušení ručníkem dodává vlasům zdravý krásný lesk.

Líbí se vám náš recept na pampeliškový šampon a pampeliškový ocet? O přírodní péči pro vlasy píšeme pravidelně. Sledujte naši rubriku Přírodní péče o vlasy v magazínu Vlasy a účesy.

Pokud máte zkušenosti s pampeliškovým šampónem nebo octem, nebo případné dotazy, napište nám příspěvek do komentářů pod tímto článkem.

