Jaká móda pro vlasy přichází? Podívejte se na dámské účesy pro jaro a léto 2018. Tyto trendy pochází z přehlídkových mol a stojí za nimi nejen nejlepší kadeřníci, ale i prestižní módní návrháři a značky. Účesy pro krátké vlasy, účesy pro dlouhé vlasy, účesy pro polodlouhé vlasy – podívejte se na ně!

Se změnou ročního období jsme každoročně i my nabité energií a plné chuti něco změnit i na sobě. A to přesto, že naše tělo naopak spíše trpí energetickým nedostatkem díky jarní únavě. Podobně jsou na tom i naše po zimě unavené vlasy. Pojďte je vzpružit rychlými nápady na dámské účesy pro novou sezónu. Inspirativní účesy pro jaro a léto 2018 jsou přímo z přehlídkových mol tak, jak je módní designéři a jimi najaté nejlepší profesionální kadeřnické týmy připravili jako jarní a letní trendy pro vlasy 2018. Co se tedy bude nosit na hlavě letos na jaře a v létě? Takto účesové módní trendy shrnuli ve světovém vůdčím magazínu Vogue Paris.

Účesy pro jaro a léto 2018 si zamilují sponky

Dejte opět šanci sponkám. Do vlasů patří jednoduché vlásenky, které se takzvaně přiznají a slouží pro dekorování až kreslení různých obrazců ve vlasech. Vrací se však i výrazné sponky připomínající šperky. Sepnou s nimi lze vlasy po stranách hlavy – v této sezóně nejlépe nejlépe symetricky. Sponky do vlasů se tak ujímají role tvůrce minimalistického designu i couture stylingu. Sluší rovným i vlnitým vlasům a nejlépe vypadají dokonale sladěné s náušnicemi. Prodává už některá bižu nebo klenotnictví podobné sety? Upřímně – nemyslím si. Budete muset trochu „zashopovat“, než nejdete vhodné kombinace sponek do vlasů a náušnic.

♥ TIP Podívejte se, jak se dá kouzlit s jednoduchými sponkami a vlásenkami v účesech. Připravili jsem o tom speciální článek Sponky do vlasů 2018: To je stylový update účesu pro vaše dlouhé vlasy Chci si přečíst

Vlnité a kudrnaté vlasy jsou opět v kurzu

Přestaňte zarputile rovnat své krásné vlny ve vlasech. Zapomeňte na rovnání žehličku i keratinem. Nechte vlasy s vlnami a kudrlinkami vyniknout ve své přirozenosti. Vlny tzv. „na divoko“ vypadají nesmírně sexy a nově opět i fashion. Díky dobré vlasové kosmetice snadno zabojujete s krepatěním vlasů a nádherné přírodní vlny se vám navíc odmění takřka bezúdržbovostí. Kdo by nestál o takový účes pro jaro a léto 2018?

♥ TIP Máme pro vás velkou fotogalerii s účesy pro vlnité a kudrnaté vlasy Fotogalerie

Velké čelenky nejen jako velké krotitelky neposedných vlasů

Chvíli in, chvíli out… Teď zase in. Čelenky. Opět jsou tady ve své naturální podobě. Stačí vám pruh širší pružné látky a máte na hlavě top módní trend. Účesy pro jaro a léto 2018 jsou umravněné i ozdobené současně širokou textilní čelenkou. Je jedno jestli jde o vlasy dlouhé, polodlouhé nebo o krátké vlasy. Nezáleží na tom, zdali máte vlasy rovné nebo kudrnaté. A zda je váš styling hladký, mokrý nebo rozcuchaný. Čelenka tam patří tak či onak.

Dlouhé vlasy 2018 – nově na XXL vlnách

Ultra dlouhé a přirozeně rozvlněné – tento trend pro jarní a letní účesy 2018 stihnete jenom když už máte vlasy narostlé, nebo pokud zainvestujete nemalou sumičku do prodloužení vlasů. Rozhodně ale, hlídejte kadeřníka a jeho neposedné nůžky, které tak rády krátí a krátí… Chcete-li být hvězdou tohoto módního trendu, tak „ani centimetr nazmar!“

Mokré kuře – dobré kuře aneb Wet hair look je zpátky

Chce to dokonalý make-up i odpočinutý obličej. Pak vám mokrý efekt účesu neboli wet hair look bude slušet. Ukažte uši, zvýrazněte oči, se rty to nepřehánějte, vyčešte vlasy z čela a ideální módní účes této sezóny je na světě. Jak na mokrý vzhled vlasů? Určitě se to nesnažte řešit velkým množstvím stylingu. Na podobné účesy existuje styling speciální a ten používejte.

Krátké účesy pro jaro a léto 2018 á la tomboy haircut

Tomboy střihy jsou v kurzu. Že ještě nevíte, co to je? Prostě krátké střihy na kluka. Sluší jim ofina, kšiltovky i výrazné obočí. Je to vlastně klasické pixie, jen jej nová móda překřtila podle celkového trendy looku nazývaného Tomboy. Na co klást v účesu důraz? Na tvar i délku ofiny, dobře sestříhanou zadní část účesu a celkově kvalitní sestřih, který drží bez újmy celý den. Tomboy účesy, které musíte „lepit“ silnou vrstvou laku nemají dobrý střih a šup rychle ke kadeřníkovi!

Neo-fringe anebo ofina to rozjíždí naplno a zcela jinak

Ofina 2018 může být retro, rozverná, geometrická, barevná, melírovaná… hlavně ať je hravá, novátorská a nepřehlédnutelná. Ano, z velké části se na módnosti nových účesů podepisuje právě ofina. A účesy pro jaro a léto 2018 hrátky s ofinou milují ještě více. Soustřeďte se tedy na ofinu a nebojte se s ní pořádně vyhrát.

Zabalte si cop aneb Wrapped ponytail je nový hitem pro jarní a letní dlouhé účesy 2018

Cop, neboli koňský ohon opticky zeštíhle. Dlouhé vlasy pro jaro a léto 2018 jej totiž hezky a úhledně balí. Do dutinek z plastu, do šátků, nebo jej svazují výraznými provázky a lanky. Samozřejmě v dokonalé „shodě“ s celým lookem outfitu. Když ještě přidáte klobouček nebo vhodné šperky… tady už pak není třeba dalších slov.

Regresivní doplňky? Prostě si nechte doplňky padat z hlavy a budete trendy!

Móda si letos s účesy pro jaro a léto 2018 skutečně hraje! Nebojte se do svých účesů vložit špetku hravosti a extravagance. A že vám ty cool kousky nebudou moc držet na hlavě? Nevadí, Regrese se nosí. Nechte ať to vypadá, že vám různé kytičky, šátky autíčka, mašle, figurky zvířat nebo samotné vlasy padají z hlavy. Ano, to je přesně ono, co se nosí. Jen vždy zvažte, kam s takovým lookem vyrazit. Ne každému se poštěstilo narodit se se smyslem pro humor!

Maxi prameny vlasů jako decorace

Do deseti – opět trend spíše pro dlouhé vlasy, i když…. Pokud máte dlouhou ofinu, nebo spíše účes bez ofiny, je tady prostor i u kratších střihů. Místo ofiny totiž lze hru vlasů na čele svěřit statným pramenům vlasů. Obvykle ve wet looku. Není to trend na každý den, ale když zrovna máte chuť vypadat jinak, jsou zajímavě definované prameny skvělou změnou pro každodenní účesy 2018.

Nechci teď slyšet, to se nedá nosit. Jít s módou znamená otevřenou mysl, kreativitu a odvahu. Nemusíte brát vše doslovně a po hlavě vám nemusí zrovna jezdit autíčka jako v jednom z ukázaných nových účesových trendů. I v tomto extrému však s otevřenou myslí najdete inspiraci pro sebe. Souhlasíte? Můžete – nemusíte: váš názor nás zajímá, takže šup s ním do diskuse!

Zdroj obrázků: Vogue Paris, Shutterstock, koláže ContentPub s.r.o. – specialista na copywriting a vizualizaci obsahu