Jaké jsou svatební účesy 2018 podle Honzy Kořínka? Pojďte hledat inspiraci pro svůj velký den, nebo třeba jen pro účes na ples či do společnosti, v nové kolekci prestižního českého kadeřníka. Kolekce svatebních účesů má název The sensual. Svatební účesy 2018 Honza Kořínek věnoval tentokrát smyslné nevěstě.

Jeden z nejznámějších českých kadeřníků, Honza Kořínek, opět po roce představil novou kolekci svatebních účesů The sensual – Smyslná. Svatební účesy 2018 Honza Kořínek ale letos představuje jinak: je výrazně odlišné od předchozích a klasických nevěst se nedočkáte. „Už dávno jsem si přál, abychom svatební kolekci a focení svatebních účesů udělali jinak než doposud. Zvolili jsme pánské stylingy a díky tomu více vyniknou svatební účesy,“ popisuje svou práci oblíbený kadeřník Honza Kořínek.

Přesto, nebo právě proto, se Honzovi podařilo ukázat krásné inspirace nejen pro nevěsty. V kolekci The sensual najdete účesy z rozpuštěných vlasů, lehce sepnuté v „boho stylu“, ale také klasické nestárnoucí výčesy. „Tato kolekce je hodně rozmanitá, pestrá a ukazuje mnoho směrů. Rozhodně je, co se týká svatebních účesů, zatím nejextravagantnější, kterou jsem s mým týmem kdy vytvořil,“ říká majitel vlasového studia Honza Kořínek.

Svatební účesy 2018: Honza Kořínek sází především na typ nevěsty, než na trendy

Podle Honzy je potřeba při výběru svatebního účesu pracovat co nejvíce s typem nevěsty a poslouchat její přání. Svatební účes by totiž měl být originál vytvořený na mírů každé ženě. „Často dostávám otázku, jaké jsou trendy v tomto odvětví a já pokaždé odpovídám, že se myslím, že žádné trendy ve svatebních účesech nejsou. Existují nějaké módní vlny, které ovlivňují nevěsty, ale nenazval bych to úplně trendy,“ vysvětluje Honza Kořínek.

GALERIE: Svatební účesy 2018 – Honza Kořínek

Do kolekce The sensual tak známý český kadeřník zařadil i velmi výrazné vlasové stylingy, jako například nedbalé drdůlky s pěšinkou uprostřed, dva copy, ale také nespoutané vlnky a vlny. „Baví mě ta široká škála a možnosti, co všechno mohou mít nevěsty ve svůj velký den na hlavě. Výběr svatebního účesu by neměly ženy podceňovat. Budu se na něj koukat celý život na fotkách stejně jako na šaty nebo manžela, kterého mají vedle sebe,“ usmívá se Honza Kořínek.

♥ TIP Hledáte více inspirace pro svatební účesy? Podívejte se do naší fotogalerie. Fotogalerie: Svatební účesy

Nové účesy pro nevěsty Honzy Kořínka 2018 prezentují tři známé tváře

Tvářemi kolekce The sensual jsou opět tři známé a úspěšné ženy – herečky Markéta Stehlíková, Eva Burešová a zpěvačka Markéta Plecháčová. „Jsem rád, že se mi podařilo vytvořit zajímavé inspirace pro nevěsty s kratšími vlasy. Markéta Stehlíková má krátké mikádo a jak je vidět, i z něj se dají vytvořit neokoukaná pojetí svatebních účesů,“ říká Honza Kořínek. Právě na herečce Markétě Stehlíkové ukázal, že se dá kouzlit a bez příčesků učesal i různé drdoly, ať už uhlazené nebo v messi stylu.

U zpěvačky Markéty Plecháčové Honza Kořínek pracoval s rovnými vlasy, využil jejich krásy a lesku. „Chtěl jsem samozřejmě ukázat i klasické svatební účesy, a tak jsem udělal „slzu“ ke straně, ale také roztahaný cop anebo netradiční drdol,“ popisuje Honza Kořínek.

U herečky Evy Burešové Honza Kořínek využil její přirozenosti a živočišnosti. „Eva je živel, nespoutaný, stejně tak jako její vlasy. A to jsem zapojil i do své inspirace. Nejprve jsem pracoval s vlnami, které jsem uhladil, hodně naleskovalo a nechal je volně žít svým životem,“ vysvětluje Honza Kořínek. Právě tento tip vln je v současné době hodně populární, ale je nutné myslet na to, že na vše vlasech vydrží opravdu celý den. „Kromě klasického drdolu se zapleteným copem v týle jsem se hodně odvázal a ukázal na Evě i dva drdůlky s pěšinkou uprostřed, nebo velký objemný účes, které je opravdu je pro odvážné nevěsty,“ usmívá se kadeřník Honza Kořínek.

O kolekci účesů: Svatební účesy 2018 – Honza Kořínek

Vlasy: Honza Kořínek

Kadeřnický salon: Hair studio Honza Kořínek

Vlasový asistent: Terézia Martinková

Modelky: Markéta Stehlíková, Eva Burešová, Markéta Plecháčová

Make-up: Klaudie Havlová

Foto: Hair studio Honza Kořínek/Petr Kozlík

Svatební šaty: Lay Sedláková

Pánské outfity: Roman Šolc

Zdroj obrázků: Shutterstock, koláže ContentPub s.r.o. – specialista na copywriting a vizualizaci obsahu