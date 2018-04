Vlasy, které svojí barevností nepřehlédnutelně připomínají polodrahokam opál – to je nový trend pro účesy 2018 v pastelových odstínech, který se doslova raketově šíří sociálními sítěmi. Podívejte se, jak trend vznikl a inspirujte se nejlepšími účesy. Opálové vlasy jsou nepřehlédnutelné, romantické a trendy!

Vlasová móda doslova propadla barvám. Důkazem je i horký módní trend pro vlasy 2018 – opálové vlasy. Módní blogerky se předhání, která předvede hezčí opálový melír ve vlasech, sociálně sítě jsou plné trendsetterek, které se s opálovými vlasy nebojí pochlubit a kadeřnické salony se předhání, kdo pro nový trend opálových vlasů vymyslí ještě nějakou speciální subkategorii, která se chytne podobně, jako se chytl tzv. Hollywood opal hair.

Opálové vlasy 2018 – ideální zpestření pro platinové blondýnky

Nejblíž k opálovým vlasům mají platinové blondýnky. Těm stačí vlasy osvěžit perleťově vypadajícími pastely a horký módní trend letošního roku mají bez zásadnějších zásahů do vlasů. Do tmavých vlasů totiž před jejich zesvětlením opálové odstíny aplikovat nejdou. Samozřejmě do extrémního zesvětlení jít můžete, ale i přes stále se zlepšující vlasovou kosmetiku je to pořád risk a vaše vlasy mohou dostat zabrat. I kdyby však byly opálové vlasy jenom trendem pro blondýnky, rozhodně stojí za to se mu věnovat. Je totiž nepřehlédnutelný, kreativní, pohádkové romantický a velice ženský.

Opálový melír je hrou několika barev v absolutně jemných a měkkých pastelových odstínech. Často se vyskytujícími barvami je růžová, modrá, samozřejmě fialová v různých šeříkových odstínech, ale i zelená, tyrkysová a někdy rovněž žlutá. Jde o přechodový mikromelír, kde se barvy střídají po mikropramíncích a současně mezi sebou velice splývají a prochází z jedné barvy do druhé. Výsledek je unikátní a jeho velkou výhodou je i to, že perfektně ladí k letošní barvě roku 2018 – Ultra violet, kterou si můžete k opálovým vlasům dovolit na oblečení nebo na doplňcích.

GALERIE: Opálové vlasy – nový trend pro vlasy a účesy 2018

Znáte opál? Opál je považován za polodrahokam. Jde o minerál, tzv. hydrogen, který může v sobě obsahovat až 20 % vody. Opál se může vyskytovat v několika barevných variacích: jako tzv. drahý opál, keříčkovitý opál, ohnivý opál nebo třeba dřevitý opál. Hra barev, kterou je opál charakteristický, se nazývá opalizace. K té dochází díky světelné interferenci na rozhraní mikroskopických vrstviček gelovitých kuliček opálu. (1) Symbolika opálu: Opál je symbolem štěstí, síly, krásy, duševního rozvoje a peněz (2). Přisuzované léčivé vlastnosti: Pokud věříte léčivé síle drahých kamenů, tak opál léčí infekce a horečky, pomáhá při premenstruačním syndromu, při porodu, má schopnost čistit krev a ledviny, pozitivně působí na zrak a dodává celkovou sílu k životu (2).

Hollywood Opal hair

Speciální výraz pro nové duhové vlasy čili opálové vlasy – Hollywood Opal hair vznikl v americkém kadeřnickém salonu Ross Michael Salon v Seattle (3). Věhlasný americký salon doslova chrlí jeden nápad pro opálové vlasy za druhým. A všechny jsou skutečně extra povedené. Je pozoruhodné sledovat, jak melír ve vlasech předčil i tak dokonalou barevnost, jakou nám dávají kameny opály.

Jak si vykouzlit opálové vlasy bez kadeřníka?



Já osobně to nedoporučuji, ale pokud máte odvahu a věříte, tak se zkuste řídit zajímavým tutoriálem od Tasha Leelyen.

Další postup jak na opálově pastelové vlasy můžete vidět na videu youtuberky Memaid Incognito.

Opálové vlasy diskuse

Líbí se vám nový trend opálových vlasů a Hollywood Opal hair pro vlasy a účesy letošního roku? Ptejte se na podrobnosti nebo se s námi podělte o své zkušenosti. Těšíme se na vaše příspěvky v naší diskusi.

Zdroj obrázků: Ross Michael Salon, koláže ContentPub s.r.o. – specialista na copywriting a vizualizaci obsahu