Podívejte se na nominace s kolekcemi účesů v kategorii Objev roku 2017 v Czech and Slovak Hairdressing Awards 2017 / Kadeřník roku 2017.

I v letošním roce objevila soutěž Czech and Slovak Hairdressing Awards neboli Kadeřník roku nové talenty. Seznamte se s pěti kadeřníky, o kterých možná slyšíte poprvé, rozhodně ne ale naposled. Kategorie Objev roku 2017, neboli Newcomer of the Year 2017 je kategorií v Czech&Slovak Hairdressing Awards 2017 / Kadeřník roku 2017, pomáhá objevovat nové nadějné a talentované kadeřníky v České republice a na Slovensku. Mladý kadeřník se může do této kategorie zapsat pouze jednou, ale je samozřejmě možné, aby jeden kadeřnický salon zapsal do soutěže více svých kandidátů. Podmínkou účasti v kategorii Objev roku 2017 je věk maximálně 21 let a délka kadeřnické praxe tři roky. Účastník této kategorie nesměl nikdy dříve soutěžit v Czech and Slovak Hairdressing Awards. Do kategorie se jako soutěžící mohou přihlásit rovněž studenti SOU, kteří se na povolání kadeřníka připravují. Účast v této kategorii soutěže HDA automaticky vylučuje účast v kterékoliv jiné kategorii soutěže Kadeřník roku jak se soutěž podle své hlavní ceny zkráceně, i když trochu nesprávně, nazývá. Účast v kategorii neumožňuje kadeřníkovi získat v daném roce titul Kadeřník roku. V kategorii lze soutěžit s účesy běžně nositelnými, dámskými, pánskými i s účesy avantgardními. Výsledná kolekce by měla demonstrovat všestrannou kadeřnickou zručnost účastníka soutěže.

Nominace Czech&Slovak Hairdressing Awards – Kadeřník roku 2017: Objev roku 2017

1. Karolína Cimplová: Libor Šula The Salon, Praha

2. Pavlína Fulínová: TONI&GUY, Praha

3. Anastázie Lecová: Bomton Studia, Praha

4. Lukáš Máčala: New You, Praha

5. Jana Váňová: Salon Gabriela, Teplice

