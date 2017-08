Co přinesl titul Kadeřník roku vítězce posledního ročníku Mishe Čadkové? O tom, o její práci i salonu si povídáme s touto úspěšnou českou kadeřnicí.

Posledního Kadeřníka roku – Czech and Slovak Hairdressing Awards 2015 vyhrála křehká vyznavačka zdravého životního stylu – Misha Čadková. V rozhovoru s ní se dozvíte, co jí osobně účast a výhra v této soutěži přinesla, ale i mnoho o její práci či kadeřnickém studiu. Chcete-li se i vy vyhoupnout mezi kadeřnickou špičku, inspirujte se těmi nejlepšími z nejlepších, kam Misha určitě patří. Misha Čadková je majitelkou Misha/hair studio – raw beauty. Kromě toho je kreativní ředitelkou HCF a techni art ambasadorkou L’Oréal Professionel.

5x o soutěži Kadeřník roku

Rozhovor s Mishou Čadkovou

Redakce Vlasy a účesy: Misho, jste vítězkou posledního ročníku Czech and Slovak Hairdressing Awards 2015. V těchto dnech měli čeští a slovenští kadeřníci poslední možnost přihlásit se do této prestižní kadeřnické soutěže. Proč byste jim poradila do soutěže určitě „jít“? Co výhra v soutěži přinesla konkrétně Vám?

Misha Čadková: Je samozřejmě vždy individuální, proč člověk soutěží. Ale pokud člověk přemýšlí a má svoje vize, tak by do toho měl určitě jít. Každá nová zkušenost nás totiž posouvá dál. Mne osobně soutěž o cenu Kadeřníka roku přinesla zejména dobrý pocit. Byla jsem ráda, že se moje práce líbí a že všechno to vynaložené úsilí bylo dokonce i oceněno. Přineslo mi to dobrou náladu. A klienti našeho salonu jsou teď navíc pyšní na to, že chodí právě k nám.

Redakce Vlasy a účesy: Máte po ruce i radu, jak v soutěži uspět?

Misha Čadková: Tak to bohužel nemám. Naše práce je složitá v tom, že každý vidíme jinak a každému se líbí něco jiné. I lidé v porotě jsou různí a mají své oblíbené styly. Proto je to vždy o aktuální konstelaci kdy to zrovna sedne většině a vše navíc klapne tak jak má. Ale já osobně to mám vždy tak, že si podobnou práci, tedy přípravu kolekce do soutěže, skutečně užiji. Pracuji prostě s chutí a jak nejlépe dovedu.

Redakce Vlasy a účesy: Holič i kadeřník býval v minulosti rozhodně víc než jen řemeslníkem „přes krásné vlasy“. I Váš salon působí jako antistresové místo, kam si zákaznice a zákazníci nepřijdou jen pro nový účes, ale i načerpat energii či zrelaxovat. Jakou přidanou hodnotu se svým klientům v salonu snažíte kromě hezkých vlasů a účesu nabídnout?

Misha Čadková: Náš salon, to je kolektiv lidí, který pracuje na své profesionalitě. Snažíme se dobře znát svoji profesi a k tomu jako přidanou hodnotu máme vždy úsměv na tváři. Nic pro nás není problém. Snažíme se lidi zastavit, uvolnit a nabídnout jim možnost relaxovat – prostě dát jim v tom jejich životním shonu trochu klidu, péče a laskavého přístupu. Jsme profesionálové na problematické vlasy, znalci nejnovějších trendů a nejen to. Zákazníkům nabízíme i RAW přístup a naši filosofii chránící životní prostředí.

Redakce Vlasy a účesy: Chodí si k Vám zákaznice třeba i jen popovídat jako k psychologovi?

Misha Čadková: Ano, to už tak bývá. Pokud zákaznice a zákazníci získají pocit jistoty, rádi si povídají o čemkoliv. Je to velice příjemné a za ta léta praxe už člověk umí skutečně naslouchat či vycítit, jestli si chce zákazník popovídat, nebo si naopak užít jen ten klid. To je třeba umět vycítit.

Redakce Vlasy a účesy: Ve spolupráci s Nadací Terezy Maxové jste již několikrát proměnila ženy z azylových domů a dodala tak sebevědomí ženám, které si sáhly na své dno. Myslíte si, že dobře vypadat pomáhá ženám více než jen zvednout sebevědomí a že je dokáže „nakopnout“ k tomu, aby začaly naplno od začátku?

Misha Čadková: S Terezou Maxovou máme úžasnou spolupráci. Samotný výraz těchto žen po proměně mluví sám za sebe – jak se na sebe podívají a usmějí se. To je to, co nás opravdu zahřeje a přesvědčí o tom, že svoji práci děláme dobře. Krásné vlasy a slušivý vzhled může ženu skutečně nakopnout. Získáte pocit, že není vše ztraceno a můžete jít dál – navíc, že vše už bude lepší.

Redakce Vlasy a účesy: Helena Rubinstein je známá svým výrokem, že neexistují ošklivé ženy, jsou jen líné o sebe pečovat. Jak jsou na tom podle Vás Češky? Myslíte si, že by pokud jde vlasy, měly dělat něco jinak než dělají? Existuje nějaký nešvar dnešní doby, jakým byla například v 80. letech nekvalitní a vlasy ničící trvalá?

Misha Čadková: Dnes už je to doopravdy jinak a ženy o sebe skutečně dbají – alespoň ty, co k nám chodí. Přijdou ale třeba s tím, že si neví rady se stylem nebo barevností. A od toho jsme tady my. Samozřejmě lépe jsou na tom větší města. Tam lidé dbají více o to, aby byly trendy nebo se drželi svého stylu. Nešvary však stále vidím v domácím barvení. S tím se setkávám nejvíce a nejčastěji je také opravujeme.

Redakce Vlasy a účesy: Dokáže podle Vás správně zvolený účes nebo barva vlasů skutečně omladit?

Misha Čadková: Určitě ano. Dokáže hlavně zjemnit rysy a tím pádem i omladit. Správně zvolená barva nebo kombinace barev, ale i střih, nás mohou osvěžit, dodat výrazu jiskru i mladistvost.

Redakce Vlasy a účesy: Mezi Vaše klientky patří i řada V.I.P. osobností a celebrit. Koho ve svém salonu vždy ráda vidíte? A máte osobní sen, o koho „korunu krásy“ byste se ráda starala?

Misha Čadková: Neumím říct, koho ve svém salonu ráda vidím. Mám kolem sebe lidi, které vidím pokaždé ráda bez výjimky. A o koho bych se ráda jako kadeřnice starala? O všechny, s kým si sednu stylově a lidsky. Opravdu nemám vysněné osobnosti. Líbí se mi stýkat se s každým, kdo něco dělá dobře. A pokud si navíc sedneme lidsky, tak jim strašně ráda i dělám vlasy. Samozřejmě by bylo zajímavé starat se o vlasy takových žen, jako je Angelina Jolie nebo Kate Moss, které si již také prošly různými životními zkušenostmi.

Redakce Vlasy a účesy: Mnoho kadeřníků tvrdí, že je módní trendy nezajímají a že se svými účesy snaží hlavně pozvednout osobnost klienta. Jaký je Váš názor na vlasové módní trendy? Jak bychom se k nim měly stavět my – zákaznice?

Misha Čadková: Mne naopak módní trendy velice zajímají. Sleduji časopisy, přehlídky… Udržuje mne to v přítomnosti – vím, co je trendem u nás a co ve světě a díky tomu mám možnost profesně růst. Samozřejmě není možné vše aplikovat na zákaznice. Je to však pro mne inspirace, kterou mohu uplatňovat v praxi. Ze všeho se dají načerpat nápady.

Redakce Vlasy a účesy: Váš pražský salon patří mezi nejprestižnější kadeřnické salony. Nemáte sen expandovat i do jiného města? Nebo rozšířit počet pražských salonů?

Misha Čadková: V hlavě nosím mnohé sny. Ano, i to, že bychom se salonem někam expandovali. Uvidím, kam mne mé sny zavedou. Teď jsou ještě mé děti velice malé, takže mám prostor nechat tyto své sny pořádně uzrát.

Redakce Vlasy a účesy: Misha/hair studio prošlo před nedávnem velkou změnou a nyní se prezentuje svojí filosofií Raw beauty. Kde se tato inspirace vzala?

Misha Čadková: Změnila jsem nejen celou filosofii a koncept salonu. Změnila jsem se i já. Našla jsem větší vnitřní klid, zaměřila jsem se na to co jím, uvědomila jsem si, jak je vše kolem rychlé a uspěchané. V práci trávím skutečně hodně času a tak by moje proměna bez proměny salonu nefungovala. Navíc klid a zdraví, které jsem našla, chci dopřát i našim klientkám.

Redakce Vlasy a účesy: Máte plány, kam se chcete se službami v salonu posunout dál?

Misha Čadková: Stále se někam posouváme a rozšiřujeme vlasové služby. A to je to co chci – stále mít co nabídnout a být si jista tím, že je to skutečně top nabídka.

