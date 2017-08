Vyzpovídali jsme manažerku soutěže Czech and Slovak Hairdressing Awards Next Level 2017 neboli Kadeřník roku 2017. Co říká o novém ročníku soutěže?

„Každý rok soutěže Kadeřník roku je specifický, ale dle informací z regionů to letos vypadá na mnoho nových neokoukaných tváří,“ říká o novém ročníku soutěže s oficiálním názvem Czech and Slovak Hairdressing Awards 2017 a s podtitulem Next Level 2017 Lucie Záhorcová. Kadeřník roku 2017, jak se soutěž organizovaná lídrem společností Schwarzkopf Professional rovněž díky své hlavní ceně nazývá, odstartoval svůj 15. ročník.

Začal nový, 15. ročník kadeřnické soutěže, známé pod názvem Czech and Slovak Hairdressing Awards neboli Kadeřník roku. Tentokrát ale jako organizátor přicházíte s novým názvem Next Level 2017. Jde o nový název soutěže, který se bude používat do budoucna jak u nás, tak v zahraničí? Proč přichází tato změna?

Lucie Záhorcová: Soutěž se stále nazývá Kadeřník roku / Czech and Slovak Hairdressing Awards. „Next Level“ je pouze claim jako označení další úrovně jakou se soutěž vydává – větší propojení na sociální média, moderní koncept apod.

V kolika zemích dnes Schwarzkopf Professional tuto kadeřnickou soutěž organizuje a které to jsou?

Lucie Záhorcová: Soutěž probíhá v 15ti zemí světa – od Nového Zélandu, přes Japonsko, Rusko, Evropu, Velkou Británii až po Kanadu. Česká republika a Slovensko jsou však stále jedinými zeměmi regionu Střední a Východní Evropa, kde se soutěž pořádá.

Jaký úkol čeká nyní české a slovenské kadeřníky, aby se zvládli do letošního ročníku 2017 přihlásit? Na co by se měli zaměřit, aby v soutěži uspěli a jaké termíny nesmí zmeškat?

Lucie Záhorcová: Uzávěrka soutěže je 31. 7. 2017, největším úkolem je tedy stihnout nafotit soutěžní kolekci a zaslat ji v termínu do Schwarzkopf Professional. Zaměřit by se soutěžící měli především na kvalitní kadeřnickou práci bez zbytečných rušivých elementů na fotce a promítnutí své osobní vize do kolekce. Soutěž není o kopírování trendů, ale o jejich vytváření.

Odhadnete, jaký je obvyklý poměr nováčků a stálic mezi kadeřníky či salony, kteří se soutěže účastní?

Lucie Záhorcová: Jsou dva druhy nováčků – noví soutěžící v rámci salonů, které v Kadeřníkovi roku pravidelně soutěží a potom úplní nováčkové, kteří vstupují do soutěže poprvé. Každý rok je specifický, ale dle informací z regionů to letos vypadá na mnoho nových neokoukaných tváří.

Česko vs. Slovensko – odpovídá počet přihlášených prací do soutěže poměru 2:1?

Lucie Záhorcová: Každý rok se pohybujeme v poměru 2-3:1. Velké zastoupení v českých přihláškách má Praha. Dává to logiku i díky konání galavečera právě v Praze. Kdyby se galavečer konal v Brně nebo Bratislavě, zase by byl poměr jiný.

Lze říct, která z kategorií byla v minulém, 14. ročníku, nejsilnější a proč?

Lucie Záhorcová: Velmi silná byla kategorie pánské komerce z hlediska počtu přihlášek – což přikládám vítězství Honzy Balcaříka v 13. ročníku právě s pánskou kolekcí. Z hlediska kvality byla jednoznačně nejsilnější kategorie Kolorista roku – vybrat pět nominací bylo opravdu těžké a dlouho v historii Kadeřníka roku nebylo vidět tolik kvalitních a především kreativních prací.

Myslíte si, že naši kadeřníci a kadeřnické salony dovedou jít do soutěže se stejně kvalitními pracemi, jak je to třeba na britské kadeřnické scéně? Jsou práce našich kadeřníků něčím specifické?

Lucie Záhorcová: V posledních letech se snažím mít v porotě vždy kadeřníka z Velké Británie, právě i díky tomu, že Anglie je kolébkou Hairdressing Awards a úroveň prací je zde na nejvyšší úrovni. A vždy mi porotce potvrzuje, že naše kolekce jsou srovnatelné s těmi, které jsou zastoupené v British Hairdressing Awards. Lokální specifika oproti zahraničním kolekcím nevnímám.

Jediná soutěžní kategorie přímo spojená s brandem organizátora, společností Schwarzkopf Professional, je kategorie Kolorista roku. Od předcházejícího ročníku přišla značka s mnoha novými produkty v této oblasti. Které byste kadeřníkům doporučila?

Lucie Záhorcová: V tuto chvíli máme v barvách tak široké portfolio, že si vybere každý kolorista – ať už preferuje jemné pastelové barvy, chladné blond nebo intenzivní měděné a červené. V každém případě hlavní inovací je ochranný systém Fibreplex, který doporučují přidávat do všech barev (celá řada BlondMe a Igora Highlifts již bonding technologii obsahují) a tím chránit vazby během oxidačních procesů. Díky tomu má kadeřník záruku, že může během přípravy kolekce experimentovat zatímco vlasy modelek zůstanou zdravé a krásné.

Za kolika ročníky soutěže stojíte vy sama jako jejich organizátorka? Které kadeřníky nebo salony považujete za tuto dobu za nejprestižnější účastníky soutěže?

Lucie Záhorcová: První ročník jsem realizovala v roce 2010. V roce 2012 jsem měla možnost být součástí světového unikátu, kdy se spojil galavečer Kadeřníka roku se světovou premiérou Essential Looks kolekce – to se do Prahy sjelo přes 1000 kadeřníků ze 43 zemí světa. Následoval ročník 2015 již ve Foru Karlín a čeká mě pátý ročník v roce 2017. Nerada bych hodnotila nejprestižnější účastníky, výherci a nominovaní jsou jasní, ale máme v soutěži i naopak prestižní salony, jejichž krásné kolekce se už nevešly do nominací.

Řekněte mi jméno třech kadeřníků české nebo slovenské kadeřnické scény, kterým byste kdykoliv beze strachu svěřila do rukou svůj účes a to bez toho, že byste cítila sama potřebu je nějak při změně svého účesu usměrňovat.

Lucie Záhorcová: S každým kadeřníkem bych měla potřebu svoji vizi konzultovat a dělám to pokaždé i s kadeřníky, kteří se starají o moje vlasy přes pět let. S naprostou jistotou se svěřuji do rukou odborných školitelů Schwarzkopf Professional, kteří jsou bezkonkurenčními odborníky v koloristice, stejně tak bych naprosto důvěřovala našim ambasadorům z Hairthusiasts nebo Michalovi Zapomělovi a v neposlední řadě zkušeným koloristům ze salonů Toni&Guy.

Sama stojíte za organizací již několika ročníků této kadeřnické soutěže. Jaké je vaše největší přání v souvislosti s tím aktuálním?

Lucie Záhorcová: Aby všechno probíhalo plynule jako v těch minulých ročnících. Aby porota vybrala toho nejlepšího a ostatní soutěžící mu vítězství upřímně přáli. Aby galavečer byl o krásných emocích, radostí a zábavě, prostě abychom si to opět všichni užili na maximum.

