Mastné kyseliny, ale i vitamíny, které obsahuje kvalitní kokosový olej, jsou doslova spásou pro naše vlasy. Prim hraje kyselina laurová.

Opěvovaný kokosový olej v poslední době „postoupil“ mezi superpotraviny. Jeho použití je však širší – od kuchyně, přes pomocníka pro zdraví a krásu, až po údržbu v domácnosti. Nejčastěji je však vyzdvihován právě pokud jde o přírodní péči o vlasy. Kvalitní kokosový olej je lisovaný za studena, preferovaný je navíc bio kokosový olej. A to i v případech, že ho nepoužíváme vnitřně, ale na vlasy. Čemu ale tedy vděčíme za to, že je takovým zázrakem pro naše vlasy a co vlastně od něj čekat? Především celkové zlepšení kvality vlasů i vlasové pokožky.

Zázrak s názvem kyselina laurová – pro vlasy znamená výrazné zmenšení lámavosti

Kvalitní kokosový olej obsahuje několik druhů mastných kyselin. Jsou to kyselina kaprylová, kyselina laurová, kyselina myristová a kyselina palmitová. Kyselina laurová je z nich pro vlasy asi tou nejdůležitější. Existují studie, která dokazují, že právě ona má skvělou schopnost vázat se s bílkovinami ve vlasech, což vede k postupnému posilování struktury vlasů a k následnému zastavení jejich lámavosti.

Právě lámavost vlasů bývá často důvodem, že nedokážeme dosáhnout žádanou délku vlasů. Každý člověk má geneticky danou životnost vlasů a jejich vypadávání ovlivňuje i působení různých environmentálních vlastností prostředí, ve kterém žijeme, naše zdraví a náš životní styl. Takže vlasy po zem nejsou skutečně dány každému. Nicméně pokud navíc trpí lámavostí, můžeme skončit na tom, že nám nikdy nedorostou ani do střední délky a vždy budou vypadat nezdravě i díky nekvalitním konečkům. A právě v tom nám dokáže poskytnout pomocnou ruku kokosový olej.

Kvalitní kokosový olej podporuje růst vlasů i kvalitu vlasové pokožky

Na kvalitu vlasů a vlasové pokožky mají vliv i další již zmíněné mastné kyseliny a ostatní v kokosovém oleji nacházející se vitamíny. Jde především o vitamín E a K. Důležitou složkou je i železo. Všechny tyto složky poskytují správnou výživu vlasovým kořínkům. Pomáhají tak růstu vlasů, dávají jim jemnost a ovlivňují kvalitu jejich lesku. Není to nic nepochopitelné, protože nedostatek vitaminu E má vliv na mnohé problémy pokožky hlavy. V případě jeho nedostatku se nám zhoršují lupy a padají nám vlasy. Kombinace vitamínů E a K, železa a mastných kyselin naopak zásadně podporuje růst našich vlasů. Vitamin E a mastné kyseliny navíc vlasy hydratují, čímž opět zabraňují jejich lámavosti.

Antibakteriální vlastnosti kokosového oleje pro vlasy

I když si to možná neuvědomujeme, naše vlasy obsahují bakterie a často plísně, které plíživě škodí zdraví našich vlasů. Kvalitní kokosový olej nás ví před nimi chránit. Mastné kyseliny spolu s dalšími obsaženými látkami působí proti mikrobům ve vlasové pokožce. Dokáží narušit buněčné membrány bakterií, virů i plísní a zbavit nás jejich. Co je velmi důležité, protože velmi často odpovídají za poškozování pokožky hlavy, vlasových kořínků a následně za padání vlasů.

Kokosový olej na vlasy

podpora růstu vlasů

proti lámavosti vlasů

hydratace vlasů

posilování vlasů a vlasových pramenů

antibakteriální účinky pro vlasy

protiplísňové účinky pro vlasy

zdroj esenciálních živin pro vlasové kořínky

zdroj kyseliny laurové a dalších mastných kyselin

zdroj vitaminu E a K pro vlasovou pokožku

zdroj železa pro vlasy a vlasovou pokožku

prevence padání vlasů

proti lupům

zlepšení kvality konečků vlasů

přírodní alternativa kondicionéru i stylingu

