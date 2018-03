KRÁTKÉ ÚČESY: 69 účesů pro krátké vlasy na jaro a léto 2018.

Krátké účesy frčí. Hledáte nápad na nové účesy z krátkých vlasů pro jaro a léto 2018? Máme pro vás 69 dámských účesů pro krátké vlasy, které v této sezóně letí. A k tomu pět trendů pro krátké účesy, ze kterých si můžete vybrat ten svůj. Podívejte se a vybírejte nový účes pro novou sezónu.

Nová módní sezóna jaro a léto 2018 začíná i pro účesy. Naše vlasy potřebují jarní vzpruhu i letní sestřih. Dali jsme dohromady 69 krátkých účesů, kterými se můžete v nadcházející sezóně inspirovat. Krátké účesy pro jaro a léto 2018, které vám představujeme, jsou z dílen prestižních světových kadeřníků a salonů. Nechybí mezi nimi civilnější a nositelnější krátké účesy, jako i spíše inspirativní kreace pro krátké vlasy. Záleží jen na vaší odvaze, kam až se odvážíte vydat.

Jarní a letní módní trendy 2018 pro krátké účesy

Krátké účesy milují mikromelíry Vsaďte na barevné vrstvení Důležitý je střih ofiny Preferuje se rozčepýřený styling á la shag Povoleny jsou i výrazné barvy

♥ TIP Podívejte se na celoroční trendy pro krátké vlasy 2018 >>

Krátké účesy pro jaro a léto 2018 s mikromelíry vypadají přirozeně i v odvážnějších barvách

Žádné masivní různobarevné prameny. Tento styl melírování se už nenosí. Melírům pro krátké účesy sluší jemná práce. Mikromelír jakoby si hrál s barvou každého vlásku. Efekt je tak velice přirozený a to i pokud do melíru použijete naprosto nepřirozenou barvu pro vlasy – třeba modrou.Tak, jak to vidíte v účesu od Craig Chapman z kolekce After Dark Collection.

♥ TIP Zkuste melíry s fialovou Ultra violet, která je barvou roku 2018 >>

Krátké vlasy na jaře a v létě 2018 sází na barevné vrstvení

Jiná barva spodní vrstvy, jiná vrchní. Kdysi by se to pokládalo za odrosty, dnes je to módní trend. Zejména pokud pod blond hřívou vykukuje tmavší vrstva vlasů. Výhoda je to pro ty, kdo nejste přírodními blondýnkami a rozhodly jste se přece jen blondýnkou stát. Pod blond prosvítá kaštanová, pod platina blond téměř černá a pod měděnou čokoládová. Někdy lze spodní tmavší barvu použít i výrazněji jako barvu do střihu.

Střih ofiny je pro krátké účesy jaro/léto 2018 klíčový

Ofina tvaruje, modelu, styluje, mění – pro krátké účesy je klíčová a letos ještě více než kdy jindy! Už nejde jen o to, jestli je dlouhá nebo krátká, rovná nebo asymetrická. A nenosí se jen krátké vlasy s patkou. Ofina se různé prostříhává a právě to jí dává různý tvar při různém stylingu. Často je kaskádovitá, povoleny jsou i schody jako efekt. I když bude zbytek střihu dobře padnoucí klasikou, ofina může dát krátkému účesu punc jedinečnosti. Stačí odvaha a dobrý zkušený kadeřník!

Krátký rozčepýřený shag je hitem sezóny pro krátké vlasy S/S 2018

Shag je původně styling spíše pro polodlouhé vlasy. Letos však udeřil i na délky a hlavně na krátké střihy. Ano krátké vlasy letí jako shag krátké účesy. Chce to správný sestřih, dobře zvolenou vlasovou kosmetiku a trochu odvahy. Doporučit vám jeden střih a jeden typ tužící pěny, gelu nebo vosku, rozhodně nedokážu. U shag stylingu, ale i střihu, že kterého budete vycházet, vždy záleží na kvalitě vašich vlasů a na tom, jak se „umí chovat“.

Dopřejte si na jaře a v létě 2018 výrazné barvy krátkých vlasů

Vážně se jich nebojte! Výrazné barvy jsou pro krátké střihy 2018 ideální. Barevné kreace v podobě různých melírů odvážných barev dělají krátké vlasy neodolatelnými a majitelky těchto krátkých účesů neodolatelnými. A nezáleží na věku. Opět ale neexperimentujte doma bez pomoci profesionála. Barevná helma ukuchtěná doma na koleně z barev z drogerie není zrovna to o čem mluvím a uhrančivý výsledek od ní rozhodně nečekejte. Jako krátkovlásky máte u kadeřníka výhodu. Méně spotřebované barvy obvykle znamená nižší cenu. Takže se odvažte a jděte i do složitějšího melírování!

GALERIE: Krátké účesy pro jaro a léto 2018

♥ TIP Našli jste si účes pro krátké vlasy, který vás oslovil natolik, že už zvedáte telefon a objednáváte se ke kadeřníkovi? To nás těší! A pokud ne, máme pro vás další inspirativní nápady pro krátké účesy. Podívejte se na do našich článků a fotogalerií, například do těchto: Krátké účesy 2018 – Nejlepší krátké účesy pro krátké vlasy

Vše na téma: Krátké vlasy – desítky článků a stovky účesů

Galerie: Účesy pro krátké vlasy

Jaké máte zkušenosti se svojí poslední volbou krátkého sestřihu? Nebo se svým kadeřníkem? Zajímáme se o vaše problémy – podělte se o ně s námi v naší diskusi.

Zdroj obrázků: Shutterstock, koláže ContentPub s.r.o. – specialista na copywriting a vizualizaci obsahu