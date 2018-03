Hledáte inspiraci pro krátké účesy 2018? Máme pro vás velkou fotogalerii, která vám představí trendy a nejlepší dámské účesy pro krátké vlasy letošního roku. Jaké krátké střihy se nosí? A jaký styling nebo barvy použít pro krátký střih? Podívejte se na galerii nejlepších 100 účesů pro ženy s krátkými vlasy.

Koukáte se do zrcadla a říkáte si, že to není ono a že by to chtělo něco udělat s vlasy? Máme pro vás tipy na krátké účesy 2018, které vám k lepšímu vzhledu rozhodně pomohou. Letošní rok přeje ještě více barvám než ty předchozí. Zejména u krátkých vlasů se nebojte barevných melírů, které se čím dál tím více posouvají skutečně k odvážným kreacím. A to není všechno. Protože ruku v ruce s odvážnými barvami jdou i odvážné krátké dámské střihy. Takže účesy pro ženy 2018 jsou odvážné, nepřehlédnutelné a rovněž mladistvé. Takže pokud vás první dva argumenty nepřesvědčily, třetí určitě. Vždyť nejhorší je, když nám nový účes přidá roky.

Krátké účesy 2018 milují odvážnou barevnost

První věc, kterou vás krátké vlasy 2018 dostanou, je jejich barevnost. Když se kouknete na nejlepší účesy světových kadeřnických špiček zjistíte, že barva je dnes stejně důležitá jako střih. Je to čtvrtý rozměr krátkých vlasů a bez dokonalého probarvení a exkluzivního melíru nebude krátký dámský účes nikdy dokonalý.

Jaká barva vlasů 2018 je trendy?



Šedé vlasy: „šedivá na míru“ je hitem. Letos to už není jenom barva pro odvážné, ale skutečná volba, která nás překvapivě omladí a osvěží. Fialové vlasy: Barva roku 2018 je tmavě fialovaná Ultra Violet. A trend neminul ani účesy. Vlasy v Ultra Violet barvě doplňují další fialové odstíny a melíry. Někdy ve valérách fialové, jindy v kombinacích s dalšími barvami. Jemné multimelírování: Mnoho barev v naprosto tenoučkých pramíncích – to je nový hit melírování. Obrňte se velkou dávkou trpělivosti, u kadeřníka si totiž chvilku pobudete. A i plnější peněženku. Protože čas jsou peníze a navíc, za takto náročným melírem se rozhodně chodí k nejlepším z nejlepších. Přechodovky v melírech: Velkým hitem pro krátké účesy jsou tzv. přechodovky v melírech. Jedna barva plynule navazuje na jinou, vzájemně se promíchávají a k tomu využívají různé směry řezu.

GALERIE: Krátké vlasy 2018 – velká fotogalerie

Dámské střihy 2018 jsou o preciznosti

Dokonalý krátký účes nezachrání sebelepší styling. Důležitý je především dobrý a propracovaný střih. Krátké účesy 2018 charakterizují viditelný střih, prostřihy, kombinace střihu s barvou i přesah do jiných vlasových délek. Vrátilo se podholení, pixie a hitem zůstává bob neboli krátké mikádo.

Nejlepší nápady pro krátké střihy 2018

Netradiční ofiny: kaskádový střih, nepravidelné zuby, dokonalé oblouky a jiné

Ofiny z protažených vrchních partií

Podholení u bobu, čili krátkého mikáda

Prostříhané vrchní partie v shag stylingu

Hra s různými délkami střihu

Asymetrické střihy

