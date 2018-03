Je vhodné používat kokosový olej na vlasy? Jak jej správně aplikovat? A lze jej používat i na vlasy mastné? Je pravda, že funguje proti vypadávání vlasů a podporuje dokonce na jejich růst? Pomůže mi, když mám lupy? Pojďte nalézt odpovědi na tyto a mnoho dalších otázek kolem použití kokosového oleje pro vlasy.

Kokosový olej je dnes pokud jde o jeho použití při stravování docela kontroverzní téma. Stejně tak, jako jeho použití pro vlasy. Rozhodně neprávem. Kadeřníci se mu sice obvykle brání a radí moderní přípravky; na druhou stranu blogerky, youtuberky a bioženky jej doslova milují. A přiznám se, já též. Kokosový olej na vlasy používám tak dlouho a s takovou pravidelnost, že jen stěží najdete podobného „specialistu“ co se týče používání kokosového oleje při vlasové péči. Neustále jsem bombardována dotazy, jak to s tím kokosákem na vlasy vlastně je, i se záludnými otázkami typu, jestli kokosový olej zacelí vlasové konečky, nebo zdali je skutečně nejlepší kokosový olej z DM-ka. Proto jsem se rozhodla tentokrát pro článek, který na vám na tyto nejčastější dotazy konečně fundovaně zodpoví. A pokud hledáte odpověď na otázku, jak je to s vlivem kokosového oleje na zdraví obecně, přečtěte si článek Kokosový olej pro zdraví a v medicíně – jeho účinky vás překvapí.

Vše, na co se ptáte, pokud jde o kokosový olej na vlasy

Používat kokosový olej na vlasy?

Tady odpovím bez zaváhání – rozhodně ano. Dokonce nezáleží na tom, jestli máte vlasy suché nebo mastné. V obou případech lze při správném použití kokosový olej na vlasy používat.

Jak používat kokosový olej na vlasy?

1. Kokosový olej na mastné vlasy: Pokud máte vlasy mastné anebo normální, používejte kokosový olej jako masku před mytím vlasů. Nejlépe na navlhčené vlasy. Kokosový olej nechte působit, nejlépe alespoň dvě hodiny pod igelitem a ručníkem. Vlasy následně umyjte standardně šampónem. Určitě budete potřebovat opakovat šamponování. Dvakrát je ale standard i normálně, takže nic nezvyklého to není.

2. Kokosový olej na suché vlasy: U suchých a krepatých vlasů lze kokosový olej používat nejlépe po umytí vlasů šampónem a kondicionérem. Olej se pak vetře do ještě vlhkých vlasů a následně se do vlasů nanese případný další styling – například tvarující pěna. V tomto případě je nutné naučit se odhadnout správné množství kokosového oleje. Kolik to je? No to je přesně ono – každý to máme jinak. Záleží na délce i hustotě vlasů, ale i na jejich kvalitě nebo stupni poškození. Vlasy mohou být po použité oleje mírně mastné, ne však umaštěné ani zplihlé. Pokud takové jsou, uberte příště na množství.

Aplikovat kokosový olej na vlasy přes noc?

Skvělé řešení! Pokud chcete získat z kokosového oleje pro své vlasy co nejvíce, musíte dopřát vlasům co nejdelší působení tohoto „zázraku“. Proto se nabízí aplikovat kokosový olej na vlasy přes noc. Večer si vlasy namočte a na vlhké vlasy naneste kokosový olej. Vše důkladně zabalte do igelitu, nebo dejte pod koupací igelitovou čepici. Pak ještě kolem vlasů uvažte třeba starou plenu. Ručník by vás mohl v posteli tlačit. Vše na vlasech skutečně poctivě upevněte, třeba i za pomoci sponek, aby jste se ráno neprobudili na umaštěném polštáři.

Ráno počítejte s tím, že vám možná mytí vlasů zabere o něco delší dobu než běžně. Takže nejoptimálnější je kokosový olej na vlasy přes noc aplikovat třeba v pátek – pokud máte jako většina lidí v sobotu volno a nejdete ani do práce, ani do školy.

Pokud používáte na vlasy kokosový olej, jak často?

Jak často používat kokosový olej na vlasy? Pro suché vlasy je optimální aplikovat kokosový olej jako přírodní péči o vlasy při každém mytí vlasů. U extrémně suchých lze i během každodenní péče, například místo obnovy účesu stylingem, aplikovat právě kokosový olej. Normální a mastné vlasy je optimální kokosovým olejem ošetřit jednou měsíčně. Avšak pokud řešíte problémy se zničenými vlasy například po barvení nebo různých tepelných úpravách, dopřejte si alespoň po dobu jednoho měsíce péči alespoň jednou týdně, nebo při každém mytí vlasů.

Jak vymýt kokosový olej z vlasů?

Vymývání kokosového oleje z vlasů není příliš problematické. Obvykle budete potřebovat zopakovat dvakrát šamponování. Což by se ale mělo dělat tak či tak. Pro lepší účinek je vhodné šampón rozředit ve vodě. Vezměte si do vany hrníček nebo kelímek a na jeden díl šampónu přidejte dva díly vody. Takto naředěný šampon použijte pro první i druhé šamponování. Pokud chcete vymýt kokosový olej z vlasů, rozhodně to nepůjde studenou vodou. Nemusíte vlasy přelévat vodou příliš horkou, ale teplotu klasické lázně odpovídající cca teplotě lidského těla voda mít musí. Podívejte se, jak správně na mytí vlasů.



Ovlivňuje kokosový olej růst vlasů?

Na otázku, jestli ovlivňuje kokosový olej růst vlasů je odpověď jednoznačná – ano. A to i v případě, že jej používáte vnitřně v kuchyni, i když jej jako masku aplikujete na vlasovou pokožku. Tady ale pozor, aplikovat ji pouze na vlasy v tomto případě nestačí. Kokosový olej obsahuje vitamíny E a K a rovně minerál železo. Právě ony jsou užitečnou výživou pro vlasové kořínky. Díky dobře vyživeným vlasovým folikulám pak vlasy rychleji rostou.

Jak na lupy přírodní cestou?

Kokosový olej je bohatý na vitamín E. A právě jeho nedostatek bývá častou příčinou vzniku lupů. A dokonce i problémů s padáním vlasů. Kvalitní mastné kyseliny obsažené v kokosové oleji navíc mají schopnost hydratovat vlasovou pokožku a i tím zabraňovat vzniku lupů. Užívat kokosový olej proti lupům je vhodné vnitřně v potravě, i v podobě masky na vlasovou pokožku. Přečtěte si více o tom, jak na lupy.

Funguje kokosový olej na konečky vlasů?

Rozhodně nečekejte, že vám kokosový olej zacelí roztřepené konečky vlasů. Na to neexistuje nic, i když to některý výrobci kosmetiky tvrdí. Navíc, i kdyby podobné lepidlo existovalo, vlasu to příliš ke kráse nepomůže. Roztřepené a zničené konečky je třeba odstřihnout, ale pak se snažit, abychom vlasy dostali do takové kvality, která dalšímu třepení konečků vlasů předejde. Takovou péčí je právě kokosový olej na vlasy. Vlasy vyživuje od kořínků, hydratuje je, dělá je pružnými a odolnými nejen vůči lámaní, ale i problematickému štěpení konečků.

Lze použít kokosový olej proti vypadávání vlasů?

Jestliže vaše vlasy vypadávají kvůli tomu, že máte špatně vyživené kořínky, určitě dokáže kokosový olej užívaný vnitřně i zevně v podobě masky na vlasy pomoci. Zázrak proti plešatění ale nečekejte. Androgenní alopecii, ale ani chorobnou alopecii u žen, kokosový olej vyřešit neumí. Více na téma vypadávání vlasů najdete na stránkách našeho magazínu Vlasy a účesy.

Je vhodné používat kokosový olej na mokré vlasy?

Používat kokosový olej na mokré nebo vlhké vlasy je dokonce vhodnější než na vlasy suché. Zejména pokud jsou vlasy ještě teplé po sprše nebo koupeli, bude se i tužší kokosový olej na vlasech příjemně rozpouštět a skvěle vnikne do pórovité struktury vlasu. Vlasy se pak jemně vysuší ručníkem. Olej se z nich setře jen částečně. Počítejte s tím, že kokosový olej žlukne. Na vlasech to nepoznáte, ale na ručníku po třech dnech určitě. Fleky od oleje na něm nezůstávají, ale určitě začne být zvláštně cítit. Stačí je vyprat.

Kokosový olej na vlasy z dm

Je kokosový olej z dm kvalitní? DM – Drogerie Markt má v nabídce několik kokosových olejů. Obvykle minimálně dvě značky, z toho jednu v bio kvalitě. Dříve vyhledávaná značka Alnatura, od které si bylo možné koupit i kokosový olej, se již v DM-ku neprodává

Jaký kokosový olej používat?

Aby byly v kokosovém oleji zachovány všechny unikátní složky, je třeba používat za studena lisovaný kokosový olej, tedy panenský kokosový olej. A to i pokud používáme kokosový olej pro vlasy. Kvalitní kokosový olej je základ.

