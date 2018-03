Naše vlasy se nám umí odvděčit za to, čím je krmíme. Nejen vlasová kosmetika je totiž důležitá pro jejich zdraví a krásu, ale rovněž to, co jíme. Nakrmte je jedlými kaštany. Odvděčí se vám krásným leskem! Jedlé kaštany navíc prospívají i naší pokožce a nehtům.

Vxistují sezónní potraviny, které bychom si rozhodně měly každoročně dopřát a nakrmit tak své vlasy vnitřně tím, co potřebují ke své kráse a zdraví. Takovou potravinou jsou jedlé kaštany. Díky svému složení dokážou nejen vlasy hezky rozzářit a postarat se o jejich zdravý a krásný lesk, ale zabráni i jejich vypadávání či jim pomohou k rychlejšímu růstu.

Jedlé kaštany jsou plody kaštanovníku setého (latinsky Castanea sativa Mill.). Kaštanovník jedlý si však určitě nespleťte s kaštanem koňským (jírovec maďal, lat. Aesculus hippocastanea), t. j. s tím kaštanem, ze kterého si na podzim děti dělají různé figurky zvířat a lidí. Ten je sice rovněž léčivý, ale jinak, obecně je nejedlým. Je až překvapivé, kolik lidí jedlé kaštany nikdy nejedlo. Přitom mají skvělé nutriční hodnoty, obsahují užitečné vitamíny a minerály, jsou nízkokalorické a tedy skvělé i jako potravina pro hubnutí. Svými vlastnostmi jsou kaštany pomocníkem na cestě ke krásným vlasům, zdravým nehtům a kvalitní pokožce.

Jedlé kaštany obsahují železo a díky tomu jsou skvělým pomocníkem proti vypadávání vlasů

Nedostatkem železa trpí zejména ženy. Obvykle se uvádí, že je to až 20 % žen v plodném věku. Právě díky menstruaci totiž ženy ztrácí více železa než muži. Ženské tělo navíc potřebuje více železa přijímat v době těhotenství i při kojení. Chudokrevnost, čili nedostatek železa, je pak často příčinou různých potíží. Velice často zejména nezvladatelné únavy. Ale rovněž příčinou vypadávání vlasů. Padání vlasů u žen je způsobeno velice často právě nedostatkem železa.

Dát si pravidelně jedlé kaštany znamená doplňovat pravidelně železo. Zejména pro vegany a vegetariány bývají jedlé kaštany skvělým zdrojem příjmu železa. Ve stravě jim totiž chybí maso. Právě červené maso, zejména hovězí, nebo různé vnitřnosti, především játra, jsou totiž nejideálnějším zdrojem železa pro lidský organismus.

Příznaky nedostatku železa



pocit vyčerpání a únavy – mnohdy bez zjevné příčiny

bledost pokožky

bušení srdce

snadné zadýchání se

bolesti hlavy, často migrény

syndrom neklidných nohou – neumíte přestat hýbat nohama

bezdůvodný strach a panické ataky

chuť jíst nejedlé, tzv. pica (čte se pika) – máte chuť na písek, led, špínu

vypadávání vlasů

světlá barva jazyka

silná menstruace

celiakie nebo zánětlivé střevní onemocnění (Crohnova choroba, ulcerózní kolitida)

Padání vlasů má na svědomí i stres, i zde ale umí jedlé kaštany pomoci

Stres je novodobou metlou lidstva. Jeho příčinu obvykle hledáme v našem pracovním vytížení. Avšak často je třeba nahlédnou do našeho jídelníčku a od psychické i fyzické nepohody si pomoci jeho zlepšením. Víte, že na vzniku stresu a nervového vyčerpání má obrovský podíl nedostatek magnézia neboli hořčíku? Tím přitom trpí každý třetí Čech. No a k problémům s padáním vlasů je pak už jen krůček. Protože stres se na umí na ztrátě naší vlasové pokrývky hlavy významně podílet.

Magnesium je pokládáno za nejvíce deficitní minerál lidského těla. V poslední době se změnily výrobní postupy potravin i pěstovatelské technologie a v potravinách se jej nachází čím dále tím méně. A právě jedlý kaštan je potravina, kde jej najdeme v zajímavém množství. I proto jsou jedlé kaštany při pravidelné konzumaci skvělým pomocníkem proti vypadávání vlasů.

O lesklé a dobře rostoucí vlasy se jedlé kaštany postarají díky obsahu kyseliny pantotenové

Konzumace jedlých kaštanů umí příznivě ovlivnit lesk našich vlasů, ale i jejich růst. To kvůli obsahu kyseliny pantotenové. Ta je považována mimo jiné za antistresový minerál, takže se podílí i na boji proti vypadávání vlasů. Kyselina panthotenová je nazývaná rovněž vitamín B5. Její aktivní formu nazýváme koenzymem A. Ten je známý svojí schopností zlepšovat kvalitu kůže, nehtů a i našich vlasů.

I kyselina panthotenová, čili vitamín B5, se nachází především v živočišných potravinách a ve vnitřnostech. Dále jej obsahuje celozrnné pečivo, luštěniny a rovněž jedlé kaštany. Zajímavostí je, že existuje studie, podle které nedostatek vitamínu B5 způsobuje akné.

Jak jíst jedlé kaštany?



Pytlované a ve skořápce jsou sezónní potravinou. V obchodech se prodávají na podzim nebo ze začátku zimy. Tyto se upravují jako vařené kaštany nebo jako pečené kaštany. Během roku je pak lze koupit třeba vakuově balené předvařené kaštany, nebo v podobě neslazeného či slazeného kaštanového pyré. To je mimochodem naprosto famózní v palačinkách. A lze si jej vyrobit i doma.

