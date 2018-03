Hledáte účesovou inspiraci? Kadeřnická asociace Haute Coiffure Française, která sdružuje i prestižní české kadeřníky, představila svoji další kolekci HCF S/S 2018: Capsule V. Tentokrát se účesy i barvy kolekce vrací do módních šedesátek.

Je to vždy hrstka účesů, ale neuvěřitelný balík inspirace – přesně tak lze charakterizovat kolekce Haute Coiffure Française, kadeřnické asociace, která představuje dvakrát v roce skutečné novinky z kadeřnického světa. Nejde jen o konkrétní účesy, ale o techniky střihu nebo barvení, které nabízí kadeřníkům a jejich klientům skutečné inovace pro účesy. Nová kolekce HCF S/S 2018 s názvem Capsule V s účesy pro jaro a léto 2018 našla tentokrát střípky inspirace v módních šedesátkách. To ale neznamená, že přichází další z retro kolekcí! Naopak. Drobné inspirace trendy 60. let pomohly vytvořit zcela unikátní moderní kolekci, ve které mezi dámskými účesy nechybí ani inspirace pro muže.

HCF S/S 2018: Capsule V

Inspirací pro jarní a letní vlasy 2018 v kolekci Capsule V byly trendy vycházející ze 60. let: Vintage, Version, Versatile, Valeur, Vision, Vecteur. Ano, právě těchto šest „V“ se vepsalo i do názvu nové kolekce HCF S/S 2018: Capsule V. Kadeřníci z HCF tentokrát vytvořili inspiraci pro tři dámské střihy, jeden dámský účes a také pro jeden pánský styl.

Co charakterizuje účesy pro jaro a léto 2018 z kolekce HCF Capsule V? Najdeme v ní vintage inspiraci, tzv. courrèges styl účesu, nechybí tzv „trapezoid cut“, čili lichoběžníkový střih, a propracované moderní linie nesoucí pop prvky. Kompletní look však dotváří i unikátní barevnost. Vedle lesklého looku se objevuje barevná inspirace ve stylu Cream Soda pro krátký střih, blond ombré pro dlouhé vlasy a tzv. Parisian Nude pro vlnité mikádo (známé také vlnitý lob neboli wavy lob či wob). Pánský účes se drží sportovního looku.

Nové účesové trendy HCF jaro/léto 2018 kreativní ředitelky HCF ČR Mishy Čadkové

„Kolegové z mezinárodního HCF jsou pro nás všechny ohromnou inspirací. My se snažíme co nejvíce přenést tyto inspirace a trendy sem k nám do Česka. To vlastně znamená, že upravujeme střihy přímo na míru našim klientkám a různým tipům jejich vlasů,“ upřesňuje Misha Čadková – kreativní ředitelka HCF ČR. A dodává, že jedním z největších hitů jara a léta bude opět vlnité mikádo s délkou zhruba na ramena.

„Mikádo je populární už několik sezon a jen se lehce mění jeho délky, přidává se ofina a také různé probarvení vlasů. Například letos by podle HCF měla být populární barva Parisian Nude – což se dá přeložit jako přirozená hnědá barva, kterou často vídáme právě na Pařížankách,“ říká Misha Čadková.

Dalším z trendů bude také variabilní krátký chic dámský účes, u dlouhých vlasů bude populární výrazné sestříhání vlasů kolem obličeje a ve společenských účesech bude dominantní objem na temeni hlavy. Letošní jaro a léto v pánských trendech bude opět patřit střihu „undercut“ – tedy kratší strany a delšímu vršku. A podle HCF ideálně ve vlnité podobě.

Trend pro účesy podle HCF jaro/léto 2018 – tyto rozhodně nepřehlédněte!

vsaďte na vlnité mikádo s délkou po ramena

přidejte ofinu

vlasům sluší podbarvení

hitem bude barva Parisian Nude – čili přirozená hnědá

krátký střih pro vlasy by měl být variabilní

hitem je výrazné sestříhání vlasů kolem obličeje

do společenských účesů se vrací dominantní objem na temeni

pánským střihům dominuje tzv. undercut

hitem je undercut ve vlnité podobě

Pařížská inspirace pro nové účesy 2018

„V Paříži vždy načerpáme ty nejnovější trendy a v našich salonech je pak představujeme našim klientům. Myslím, že pro všechny z nás z různých koutů republiky je to zážitek. Dostáváme se k informacím jako první a můžeme je ihned zařadit do svého portfolia,“ říká prezidentka českého HCF Irena Vavrušková.

Podle Ireny Vavruškové je vidět i v kadeřnické profesi, že dochází ke zjednodušování a vracení se k technikám z minulého století. „I u nás to funguje jako ve spoustě jiných oborů. I u nás se vrací retro, ale samozřejmě v moderním a populárním pojetí. Je to jen inspirace, kterou si každý z kadeřníků může přizpůsobit svému stylu a svému salonu,“ vysvětluje Irena Vavrušková.

Zdroj obrázků: Haute Coiffure Française – účesy z kolekce HCF S/S 2018: Capsule V, koláže ContentPub s.r.o. – specialista na copywriting a vizualizaci obsahu