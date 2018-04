Dětské účesy 2018: Misha/hair Studio představuje kolekci Protiklady.

Misha Čadková a její tým ve studiu Misha/hair Studio představují dětské účesy 2018. Kolekce s názvem Protiklady představuje dětské účesy pro dívky s důrazem na hravost a barevnou atraktivitu a klučičí účesy 2018 postaveny na dokonalém střihu a kreativním bonusu v podobě zajímavého stylingu.

U

ž teď jsou jiné. Už teď jsou nezaměnitelné. Už teď jsou protikladné. Stejně jako nás inspirují, tak se do jisté míry stávají naším zrcadlem. Děti. Tým Misha/hair Studia se tentokrát zaměřil na své nejmenší zákazníky a věnoval jim veškerou pozornost, své umění a péči. Světlo světa spatřily unikátnív kolekci účesů. Kolekce je určena pro letošní jaro a léto.

Misha/hair studia – Protiklady: dětské účesy 2018

„Při tvorbě kolekce dětských účesů jsme se inspirovali protiklady, které nás obklopují. Není přece pravda, že bílá nejvíce vynikne, když se mihne kolem černé? Není jemnosti, bez špetky hrubosti? To bylo téma, které jsme ztvárnili v jedinečné autorské kolekci s názvem Protiklady“, říká majitelka salónu Misha/Hair Studio, Misha Čadková. ​

Senior men stylisti k tomuto tématu přispěli svou vizí. Co o dětské kolekci říká kadeřnice Anna z tvůrčího týmu? „Na začátku je vždy nápad, nadšení a téma. Chtěli jsme přenést rozmanitost různých stylů a nálad a to přímo do dětských účesů. Mělo to být různorodé a pestré. A to se nám skutečně povedlo.“

Dětské účesy 2018 z kolekce Protiklady svými slovy popisuje i dlouholetý člen týmu Misha/hair studio, kadeřník Lukáš. „U kolekce Protiklady jsme chtěli ukázat praktičnost a hlavně jednoduchost účesů. Nejen aby dětský účes vypadal moderně a stylově, ale aby mohl mít více forem úpravy. Hladký či rozcuchaný. Co komu vyhovuje. U chlapeckých účesů jsme chtěli zvýraznit samotný účes ornamenty a u dívčích účesů prodloužit nebo zvýraznit copy barevnými prameny.“

Dívčí účesy 2018 z kolekce Protiklady

Dětské účesy pro dívky přináší hravost v barvách a copáncích. Dětské dívčí účesy z dlouhých vlasů představují pletené copánky barevně ozvláštněny výraznými barvičkami, které docílíte například připletením barevných pramenů umělých vlasů nebo použitím smývatelné barvy či speciálních kříd na vlasy. Nádherně vypadá i dekorování vlásků barevnými gumičkami. Skvělé nápady lze využít pro jarní a letní čas, ale i pro dívčí společenské účesy.

Klučičí účesy 2018 podle Misha/Hair Studio

Dětské účesy pro kluky z kolekce Protiklady se představují jako moderní klučičí účesy s propracovaným střihem a perfektním stylingem. Dokonalý střih šitý na míru vlasů každého z kluků nabízí každodenní bezúdržbovost, což je pro rodiče rozhodně dobrá zpráva. Stačí střih pravidelně obnovovat u kadeřníka. Rozhodně není od věci dát vašemu mladému gentlemanovi do ruky jeho nejspíš první styling a nechat mu prostor i pro vlastní kreativitu.

Zdroj obrázků: archiv Misha Čadková, koláže ContentPub s.r.o. – specialista na copywriting a vizualizaci obsahu