Podívejte se na unikátní video, jak se během 100 let po jednotlivých desetiletích měnila móda pro kudrnaté vlasy. Od elegantních a emancipovaných 20. let až po dnešek. Tady je 100 let kudrnatých vlasů aneb historie vlnitých vlasů ve 4 minutách.

Někomu byly vlny a kudrny naděleny jak se říká od Pána Boha, někdo si k nim musí pomoci chemicky (ano, často se ptáte, trvalá se pořád dělá), jiný zas horkým železem, dnes spíše horkou keramikou – tedy kulmou. Ať tak či onak, kudrny, kudrliny, kudrlinky, vlny a vlnky v účesech nás doprovází od nepaměti. Ale až tak hluboko do historie si teď nesáhneme. Ale alespoň se na kudrnaté a vlnité vlasy podívejme za posledních 100 let. Máme pro vás video 100 let kudrnatých vlasů. Historie vlnitých účesů shrnuta do 4 minut.

VIDEO: 100 let kudrnatých a vlnitých účesů

100 let kudrnatých vlasů – historie kudrnatých a vlnitých účesů krok za krkem po módních dekádách

Kudrnaté a vlnité účesy 20 léta: uhlazené prolamované vlny na kratších vlasech

Vzpomeňte si na roky emancipace. Dámy se chopily nůžek a prostě do toho střihly. Co ale nesmělo chybět, to byly vlny a vlnky i na krátkých vlasech. Hezky uhlazeny stylingem, lesklé a často prolamované.

Kudrnaté a vlnité účesy 30. léta: jemné glamour vlny

Vlasy se opět prodloužily. Pro tuto dekád byly charakteristické přiléhavé vlny v masivních pramenech, ne však unyle uhlazené, ale přirozeně rozevláté.

Kudrnaté a vlnité účesy 40. léta: přiléhavé vlny

Vybavujete si krásky z válečných let? Vlasy se prodloužily do praktické délky na ramena a ozdobily je úhledně uhlazené velké vlny, často česány asymetricky s důrazem na jednu stranu.

Vlnité účesy 50. léta: poodle haircut, neboli na pudla

Rozhodně „pudlové účesy“ netřeba brát nijak hanlivě. V poválečné době byly velkým hitem. Hezké drobnější kudrlinky zdobily delší vlasy dam a byly docela zásadní změnou ve srovnání s válečnými maxi vlnami.

Kudrnaté a vlnité účesy 60. léta: kudrnatý drdol a vysoce posazený vlnitý cop

Šedesátky se nebály být vidět. Byly odvázané v módě i v účesech. Módě vlnitých a kudrnatých vlasů dominovalo curly up-do, čili kudrnatý drdol. Druhým velkým hitem byl ponytail – cop jako koňský ohon, který byl vysoce posazený a hlavně vlnitý.

Kudrnaté a vlnité účesy 70. léta: vlnky a kudrlinky v afro stylu

Je to věc názoru, ale mnozí za ještě křiklavější fashion léta, než šedesátky, pokládají sedmdesátky. Takové byly i vlny a kudrny v účesech. Na hlavě se nosily obří „hára“ s drobnými kudrlinkami ve stylu afro.

Kudrnaté a vlnité účesy 80. léta: učesané vlny

Móda trvalených vlasů vrcholila. Celý fashion svět nosil na hlavách krásně kulaté a úhledně učesané kudrny. Přezdívalo se jim „květák“, ale já bych na ně ta „vulgárně“ nenahlížela. Prostě to byla doba kudrnatá – snad ta nejkudrnatější za 100 let, kterým se věnujeme.

Kudrnaté a vlnité účesy 90. léta: candy curly

Sladké a roztomilé vlny a kudrny, to jsou devadesátky. Přestože se tato doba „povyšovala“ nad trvalené osmdesátky, ani zde si řada žen nedokázala módní dobře definované vlny, dovolit bez trvalé. Ale už se „ukrývala“ a z květákových helem se vlasy spustili více na ramena v podobě dobře definovaných výrazných vln.

Kudrnaté a vlnité účesy na přelomu milénia: plážové vlny

Přelom tisíciletí trvalou zcela zavrhli. Na vlny i kudrnaté vlasy měl nárok jen ten, komu je nadělila příroda. Mnozí z nás mají k vlnitým vlasům blízko, stačí jim pomoci správným stylingem. Třeba slanou mořskou vodou. A to už tady máme trend nového milénia – plážové vlny.

Kudrnaté a vlnité účesy 10. let nového milénia: natural curly a textury

U přirozených kudrn, kudrlin a vln zůstala i 10. léta nového století. Nešvar žehlení vlasů již naštěstí skončil a naopak, přirozené vlny jsou hitem. A k nim přibyla rovněž trendová hra s texturami vlasů.

Zdroj obrázků: Youtube – Allure, Shutterstock, koláže ContentPub s.r.o. – specialista na copywriting a vizualizaci obsahu