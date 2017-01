Honza Kořínek a jeho Hair studio Honza Kořínek opět podpoří Nadační fond Veroniky Kašákové. Více o projektu se dozvíte se zajímavého dvojrozhovoru.

Kadeřník Honza Kořínek má nejen šikovné ruce, ale i srdce na správném místě. O tom svědčí fakt, že už teď na plno chystá druhý ročník své charitativní akce právě s názvem Když ruce pracují srdcem. Letos v květnu předal se svými kolegy pomoc v hodnotě skoro 250 000 Kč. A nezahálí – bude pomáhat dál. Třeba teď v prosinci – z každé návštěvu u něj v Hair studio Honza Kořínek věnuje 50 Kč pro Nadační fond Veroniky Kašákové. Proč právě Veronika a kam peníze poputují? Odpovědi na následujících řádcích ve speciálním dvojrozhovoru.

Rozhovor s Honzou Kořínkem a Veronikou Kašákovou o charitativní akci pro Nadační fond Veroniky Kašákové

Proč jste se vůbec rozhodli dělat charitu?

∴ Honza Kořínek: Odpověď je jednoduchá, protože to má smysl. Když můžu, tak pomůžu. Ale je potřeba říci, že to není jen o mě. Nepomáhám já – pomáháme my, jako celá naše firma Hair studio Honza Kořínek a naše svatební agentura. Myslím si, že když máte peníze, nebo okolo sebe máte lidi, kteří mají peníze, je fajn sobě trochu ukrojit a jiným, kteří to potřebují, přidat.

∴ Veronika Kašáková: Myslím, že je to mou nedílnou součástí a že je to pro mě tak přirozené a autentické, že vlastně nemohu jinak. Myslím si, že dokáži dětem pomoci, právě protože jsem to sama zažila a s nejlepším vědomím a svědomím proto děti udělám maximum.

Nadační fond Veroniky Kašákové Pokud chcete pomoci, můžete i vy přispět na číslo účtu: 2113124252/2700, nebo navštivte v prosinci 2016 salon Honzy Kořínka.

Jaké projekty si vybíráte?

∴ Honza Kořínek: Během několika málo let, co jsme na českém trhu, jsme spolupracovali se spoustou známých osobností, podporovali jsem různé projekty. Letos poprvé jsme naši pomoc ucelili pod jednu střechu – do akce s názvem Když ruce pracují srdcem – a stejně tak i my vybíráme projekty – srdcem. Základní je, že musíme věřit – věřit, že pomoc poputuje správným směrem.

∴ Veronika Kašáková: Nadační fond Veroniky Kašákové podporuje děti a mladistvé z dětských domovů. Naší misí je, aby z dětských domovů odcházeli plnohodnotní, samostatní, vzdělaní lidé žijící kvalitními život. Během tří let navštívíme s projektem Nový start s Veronikou děti a mladistvé ze všech dětských domovů v České republice. Věnujeme se vzdělávání mladistvých a dětí v dětských domovech systematickými vzdělávacími semináři a workshopy zaměřenými jednak na jejich život před příchodem do dětského domova i v něm, ale i na život po odchodu, tedy reálné postavení se na vlastní nohy. To je ve zkratce náš projekt, pilíř NFVK, který se denně díky lidem jako jsou kadeřníci(ce) z Hair studia Honzy Kořínka může rozrůstat. Velice si toho vážíme.

Kde sháníte peníze?

∴ Honza Kořínek: Různě. Někdy jsou to peníze naše – přímo naší firmy. Někdy využíváme kontaktů a našich klientů, kteří společně s námi nebo díky nám pomohou a podpoří dobrou věc. Někdy jsou to firmy, někdy jednotlivci. Je to různé. Každopádně letos jsme pomohli částkou bezmála čtvrt milionu. A do dalšího ročníku už poctivě také přispíváme.

∴ Veronika Kašáková: Má odpověď je vlastně velice podobná jako Honzy, sháníme různě, vlastně kdykoliv můžeme. Oslovujeme známé a známí zase své známé. Jsme velice šťastní, že lidé o nás začali mluvit a šířit to co děláme a vlastně Hair studio Honzy Kořínka je tím živým důkazem a jedním, kteří při nás stáli od úplného začátku a jejich důvěra v náš nadační fond byla velkou berličkou na začátku vzniku fondu. Děkuji za ně denně.

Honzo, vy jste se rozhodl, že z každé návštěvy u vás v Hair studio Honza Kořínek v prosince darujete 50 korun právě Nadačnímu fondu Veroniky Kašákové. Proč?

∴ Honza Kořínek: A já odpovím – proč ne? (smích)

Veroniko, kam pak vybrané (darované) peníze putují?

∴ Veronika Kašáková: Na podporu našich projektů – a není jich málo. Kromě Nového startu s Veronikou, také děláme každý měsíc Proměny – nejen vzdělání, ale i vzhled je zvláště pro mladistvé z dětských domovů podstatnou částí budující jejich sebedůvěru a společenské postavení. Díky profesionálům můžeme i my dětem pomoci, podpořit jejich důvěru a sebevědomí. Plánujeme letní tábory atd. Myslím, že pro začátek stačí. (smích)

Co všechno váš nadační fond dělá a kde pomáhá?

∴ Veronika Kašáková: Snažím se dětem předat vlastní zkušenost, snažím se, aby je nepotkalo to, co mě. Během mých návštěv v DD s dětmi odpouštíme sobě samým, vlastním rodičům a vzbuzujeme sebelásku, která těmto dětem chybí. Děti často vinní samy sebe z toho, že se ocitají v dětských domovech. Stávají se celoživotní obětí, a to je to co nechci. Po mé návštěvě za dětmi posíláme odborné psychology, terapeuty a kouče, kteří s nimi dlouhodobě pracují. Každé dítě, které opustí rodič potřebuje tuto odbornou pomoc, která se jim častokrát nedostává. Proto se to snažíme změnit.

Kolik vás stojí jeden takový „výlet“ do dětského domova stojí?

∴ Veronika Kašáková: V těch základních nákladech nás cesta do jednoho domova stojí zhruba 10.000 Kč. A to počítáme jen hrubé náklady.

Honzo, proč právě Veronika Kašáková?

∴ Honza Kořínek: Možná spousta z vás zná Veroniky příběh – holka z děcáku to dotáhla až k vlastní nadaci. Zní to jako pohádka. Ale protože jsem během několika let měl možnost Veroniku poznat osobně, vím, že to pohádka není. Že je to píle, odhodlání, chuť pomáhat, vytrvalost … Za to si jí vážím, vím, že to všechno dělá srdcem, ne pro sebe, ale pro děti z děcáků, kteří potřebuji nasměrovat, poradit a pomoc. Vím, že naše i vaše peníze jdou správným směrem. Proto Veronika Kašáková.

Veroniko, proč právě Honza Kořínek?

∴ Veronika Kašáková: Protože co zasadíte, to sklidíte a když jsem se u Honzíka objevila poprvé věděla jsem, že jsem našla nejen skvělého kadeřníka, ale hlavně přítele, rádce a někoho kdo bude hrát v mém životě důležitou roli. Nejen pro mě, ale i pro mé děti, nejen on, ale celý jejich tým. Nesmírně si jich vážím. Jsou to pro mě kvalitní lidé, kterým není problematika dětí lhostejná a myslí na druhé. Nesmírně jim děkuji a děkovat už navždycky budu, protože to, co dělají, je pro nás velkým usnadněním v realizaci našich projektů.

Zdroj obrázků: Hair studio Honza Kořínek, Nadační fond Veroniky Kašákové/Petr Kozlík